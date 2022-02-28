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Авиация России завоевала господство в воздухе над всей Украиной
Авиация России завоевала господство в воздухе над всей Украиной
Ранее Минобороны России подчеркивало, что ВС РФ не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная... 28.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-28T10:21+0300
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СУХУМ, 28 фев – Sputnik. Российская боевая авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова.По его словам, Воздушно-космические силы России за истекшие сутки уничтожили восемь боевых машин "Бук М-1", станции наведения ЗРК С-300 и "Бук М-1", три радиотехнические позиции со станциями П-14, четыре боевых самолета на земле и один в воздухе.Под контроль взяты Бердянск, Энергодар. Полностью под контроль взята территория вокруг Запорожской АЭС."Персонал АЭС продолжает работу по обслуживанию объектов и контролю радиоактивной обстановки в штатном режиме. Радиоактивный фон в норме", – подчеркнул он.В Минобороны также отметили, что в Киеве бесчинствуют вооруженные банды мародеров и националистов с оружием в руках.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220227/v-minoborony-sravnili-poteri-rossiyskoy-armii-i-vsu-1037823186.html
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Авиация России завоевала господство в воздухе над всей Украиной
10:21 28.02.2022 (обновлено: 10:55 28.02.2022) Подписаться на
Ранее Минобороны России подчеркивало, что ВС РФ не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
СУХУМ, 28 фев – Sputnik
. Российская боевая авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины, пишет РИА Новости
со ссылкой на официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова.
"Российская авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины", – сказал Конашенков.
По его словам, Воздушно-космические силы России за истекшие сутки уничтожили восемь боевых машин "Бук М-1", станции наведения ЗРК С-300 и "Бук М-1", три радиотехнические позиции со станциями П-14, четыре боевых самолета на земле и один в воздухе.
Под контроль взяты Бердянск, Энергодар. Полностью под контроль взята территория вокруг Запорожской АЭС.
"Персонал АЭС продолжает работу по обслуживанию объектов и контролю радиоактивной обстановки в штатном режиме. Радиоактивный фон в норме", – подчеркнул он.
В Минобороны также отметили, что в Киеве бесчинствуют вооруженные банды мародеров и националистов с оружием в руках.
"В Киеве бесчинствуют вооруженные банды мародеров, грабителей и националистов, получивших оружие в результате преступного решения властей бесконтрольно раздавать его населению", – сказал он.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.