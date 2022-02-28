https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/aviatsiya-rossii-zavoevala-gospodstvo-v-vozdukhe-nad-vsey-ukrainoy-1037831559.html

Авиация России завоевала господство в воздухе над всей Украиной

Авиация России завоевала господство в воздухе над всей Украиной

Ранее Минобороны России подчеркивало, что ВС РФ не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная... 28.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-28T10:21+0300

2022-02-28T10:21+0300

2022-02-28T10:55+0300

военная спецоперация рф в донбассе

украина

россия

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/1c/1037831472_0:122:2212:1366_1920x0_80_0_0_e3154494f2638ff784fe701dd3899068.jpg

СУХУМ, 28 фев – Sputnik. Российская боевая авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова.По его словам, Воздушно-космические силы России за истекшие сутки уничтожили восемь боевых машин "Бук М-1", станции наведения ЗРК С-300 и "Бук М-1", три радиотехнические позиции со станциями П-14, четыре боевых самолета на земле и один в воздухе.Под контроль взяты Бердянск, Энергодар. Полностью под контроль взята территория вокруг Запорожской АЭС."Персонал АЭС продолжает работу по обслуживанию объектов и контролю радиоактивной обстановки в штатном режиме. Радиоактивный фон в норме", – подчеркнул он.В Минобороны также отметили, что в Киеве бесчинствуют вооруженные банды мародеров и националистов с оружием в руках.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220227/v-minoborony-sravnili-poteri-rossiyskoy-armii-i-vsu-1037823186.html

украина

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

украина, россия, политика