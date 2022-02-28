https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/fifa-i-uefa-otstranili-rossiyskie-sbornye-i-kluby-ot-vsekh-turnirov-1037854712.html
ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от всех турниров
ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от всех турниров
ФИФА ужесточила свои первоначальные санкции, в которых было указано, что из-за ситуации на Украине Россия не должна принимать международные матчи, а домашние... 28.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-28T22:42+0300
2022-02-28T22:42+0300
2022-02-28T22:42+0300
россия
спорт
футбол
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санкции
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СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия во всех международных соревнованиях, говорится в их совместном заявлении, опубликованномна сайте ФИФА."ФИФА и УЕФА приняли совместное решение, что все российские команды, будь то национальные сборные или клубы, будут отстранены от участия во всех международных турнирах до дальнейшего уведомления. Футбол полностью сплочен и солидарен со всеми пострадавшими на Украине. Оба президента (Александер Чеферин, УЕФА, и Джанни Инфантино, ФИФА. — Прим. ред.) надеются, что ситуация на Украине быстро улучшится, чтобы футбол снова мог стать вектором единства и мира между людьми", — говорится в сообщении.Российский футбольный союз (РФС) не согласен с решением ФИФА и УЕФА и оставляет за собой право оспорить его в соответствии с нормами международного спортивного законодательства.В понедельник исполком МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать до соревнований представителей России и Белоруссии. В комитете добавили, что спортсмены и команды из этих стран могут участвовать только в нейтральном статусе и без использования национальных гимнов и флагов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/nabiullina-rasskazala-o-politike-tsentrobanka-v-usloviyakh-krizisa-1037844757.html
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россия, спорт, футбол, в мире, санкции
ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от всех турниров
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ФИФА ужесточила свои первоначальные санкции, в которых было указано, что из-за ситуации на Украине Россия не должна принимать международные матчи, а домашние игры должны проходить на нейтральных полях без зрителей.
СУХУМ, 28 фев - Sputnik.
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия во всех международных соревнованиях, говорится в их совместном заявлении, опубликованном
на сайте ФИФА.
"ФИФА и УЕФА приняли совместное решение, что все российские команды, будь то национальные сборные или клубы, будут отстранены от участия во всех международных турнирах до дальнейшего уведомления. Футбол полностью сплочен и солидарен со всеми пострадавшими на Украине. Оба президента (Александер Чеферин, УЕФА, и Джанни Инфантино, ФИФА. — Прим. ред.) надеются, что ситуация на Украине быстро улучшится, чтобы футбол снова мог стать вектором единства и мира между людьми", — говорится в сообщении.
Российский футбольный союз (РФС) не согласен с решением ФИФА и УЕФА и оставляет за собой право оспорить его в соответствии с нормами международного спортивного законодательства.
"Подобные действия вносят раскол в мировое спортивное сообщество, которое всегда придерживалось принципов равенства, взаимного уважения и независимости от политики. Мы оставляем за собой право оспаривать решение ФИФА и УЕФА в соответствии с нормами международного спортивного права", - сообщается в релизе РФС.
В понедельник исполком МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать до соревнований представителей России и Белоруссии. В комитете добавили, что спортсмены и команды из этих стран могут участвовать только в нейтральном статусе и без использования национальных гимнов и флагов.