https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/nabiullina-rasskazala-o-politike-tsentrobanka-v-usloviyakh-krizisa-1037844757.html
Набиуллина рассказала о политике Центробанка в условиях санкций
Набиуллина рассказала о политике Центробанка в условиях санкций
Набиуллина отметила, что российская финансовая система столкнулась с нестандартной ситуацией, и Центробанк будет нестандартно подходить к решению возникающих... 28.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-28T16:40+0300
2022-02-28T16:40+0300
2022-02-28T17:02+0300
эльвира набиуллина
центральный банк рф
финансы
новости
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СУХУМ, 28 фев – Sputnik. Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила о том, что российские банки продолжат выполнять обязательства перед клиентами, пишет РИА Новости со ссылкой на главу ведомства.Глава Центробанка добавила, что все средства на счетах будут доступны клиентам, и карты международных платежных систем, в том числе и те, что были выпущены банками, попавшими под санкции, будут работать внутри страны. Российская Система передачи финансовых сообщений (СПФС), являющаяся аналогом SWIFT, обеспечит бесперебойность платежей.Кроме того, Центробанк пообещал смягчить выдачу ипотечных и потребительских кредитов для российских граждан. Ранее сообщалось о том, что в целях стабилизации финансовой ситуации в стране Банк России поднял ключевую ставку, под которую коммерческие банки берут кредиты в Центробанке, до 20% годовых. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что после увеличения ключевой ставки в рамках поручения Владимира Путина все кредитные ставки, указанные в кредитных договорах, будут сохранены.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/bank-rossii-povysit-klyuchevuyu-stavku-do-20-1037831962.html
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эльвира набиуллина, центральный банк рф, финансы, новости
Набиуллина рассказала о политике Центробанка в условиях санкций
16:40 28.02.2022 (обновлено: 17:02 28.02.2022) Подписаться на
Набиуллина отметила, что российская финансовая система столкнулась с нестандартной ситуацией, и Центробанк будет нестандартно подходить к решению возникающих проблем.
СУХУМ, 28 фев – Sputnik.
Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила о том, что российские банки продолжат выполнять обязательства перед клиентами, пишет РИА Новости
со ссылкой на главу ведомства.
"Очень важно в текущей ситуации поддержать не только банки, но и их клиентов. Граждане и компании также сталкиваются с ухудшением финансового положения в результате введенных санкционных ограничений", – сказала она.
Глава Центробанка добавила, что все средства на счетах будут доступны клиентам, и карты международных платежных систем, в том числе и те, что были выпущены банками, попавшими под санкции, будут работать внутри страны. Российская Система передачи финансовых сообщений (СПФС), являющаяся аналогом SWIFT, обеспечит бесперебойность платежей.
Кроме того, Центробанк пообещал смягчить выдачу ипотечных и потребительских кредитов для российских граждан.
"В связи с этим мы рекомендуем банкам идти навстречу клиентам: проводить реструктуризации кредитов, не назначать пени и штрафы по таким кредитам. Это касается кредитов и граждан, и бизнеса", – добавила председатель Банка России.
Ранее сообщалось о том, что в целях стабилизации финансовой ситуации в стране Банк России поднял ключевую ставку, под которую коммерческие банки берут кредиты в Центробанке, до 20% годовых.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что после увеличения ключевой ставки в рамках поручения Владимира Путина все кредитные ставки, указанные в кредитных договорах, будут сохранены.