https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/nabiullina-rasskazala-o-politike-tsentrobanka-v-usloviyakh-krizisa-1037844757.html

Набиуллина рассказала о политике Центробанка в условиях санкций

Набиуллина рассказала о политике Центробанка в условиях санкций

Набиуллина отметила, что российская финансовая система столкнулась с нестандартной ситуацией, и Центробанк будет нестандартно подходить к решению возникающих... 28.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-28T16:40+0300

2022-02-28T16:40+0300

2022-02-28T17:02+0300

эльвира набиуллина

центральный банк рф

финансы

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102231/01/1022310143_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_3d42b59c0dc8185b3d256e90989c896e.jpg

СУХУМ, 28 фев – Sputnik. Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила о том, что российские банки продолжат выполнять обязательства перед клиентами, пишет РИА Новости со ссылкой на главу ведомства.Глава Центробанка добавила, что все средства на счетах будут доступны клиентам, и карты международных платежных систем, в том числе и те, что были выпущены банками, попавшими под санкции, будут работать внутри страны. Российская Система передачи финансовых сообщений (СПФС), являющаяся аналогом SWIFT, обеспечит бесперебойность платежей.Кроме того, Центробанк пообещал смягчить выдачу ипотечных и потребительских кредитов для российских граждан. Ранее сообщалось о том, что в целях стабилизации финансовой ситуации в стране Банк России поднял ключевую ставку, под которую коммерческие банки берут кредиты в Центробанке, до 20% годовых. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что после увеличения ключевой ставки в рамках поручения Владимира Путина все кредитные ставки, указанные в кредитных договорах, будут сохранены.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/bank-rossii-povysit-klyuchevuyu-stavku-do-20-1037831962.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

эльвира набиуллина, центральный банк рф, финансы, новости