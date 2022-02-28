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Гагра попала в пятерку самых популярных мест для майского и летнего отдыха
Гагра попала в пятерку самых популярных мест для майского и летнего отдыха
Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru определил, куда россияне поедут отдыхать на майские праздники и летом, и как изменился спрос на ранее... 28.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-28T12:10+0300
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СУХУМ, 28 фев – Sputnik. Гагра попала в пятерку самых популярных городов для отдыха в начале мая и летом, сообщает сайт бронирования жилья Tvil.ru.Гагра является четвертой по популярности среди российских туристов после Ялты, Сочи и Санкт-Петербурга. Замыкает топ-5 город Кисловодск. В среднем российская семья из трех человек тратит на семидневный отдых с мая по август 29,5 тысяч рублей. Большая часть туристов (62%) предпочитает проживание в гостиницах, некоторые (24%) арендуют квартиры, а есть и те (8%), кто берет в аренду целые дома.Аналитики добавляют, что стоимость отдыха в среднем выросла на 8,2%, при том, что продолжительность путешествия упала на 7,3%. Специалисты сайта Tvil.ru проанализировали тенденции раннего бронирования и отмечают увеличение зимнего спроса на отдых с мая по август на 30% относительно показателей прошлого года. Наиболее это заметно на примере бронирований жилья в Санкт-Петербурге (+144%), Кисловодске (+117%) и Калининграде (+175%).
https://sputnik-abkhazia.ru/20220209/gagra-popala-v-troyku-populyarnykh-napravleniy-u-turistov-s-pitomtsami-1037495574.html
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Гагра попала в пятерку самых популярных мест для майского и летнего отдыха
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Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru определил, куда россияне поедут отдыхать на майские праздники и летом, и как изменился спрос на ранее бронирование относительно двух предыдущих годов.
СУХУМ, 28 фев – Sputnik.
Гагра попала в пятерку самых популярных городов для отдыха в начале мая и летом, сообщает сайт бронирования жилья Tvil.ru
.
Гагра является четвертой по популярности среди российских туристов после Ялты, Сочи и Санкт-Петербурга. Замыкает топ-5 город Кисловодск.
Десять популярных направлений отдыха в майские праздники и летом 2022 года
Город
Средняя продолжительность отдыха
Средняя стоимость жилья в сутки
Ялта
9 ночей
4308 ₽
Сочи
10 ночей
2965 ₽
Санкт-Петербург
6 ночей
3742 ₽
Гагра
9 ночей
2707 ₽
Кисловодск
10 ночей
2353 ₽
Калининград
6 ночей
2699 ₽
Москва
3 ночи
3326 ₽
Казань
4 ночи
3006 ₽
Волгоград
1,5 ночи
3079 ₽
Осташков
6,5 ночи
6297 ₽
В среднем российская семья из трех человек тратит на семидневный отдых с мая по август 29,5 тысяч рублей. Большая часть туристов (62%) предпочитает проживание в гостиницах, некоторые (24%) арендуют квартиры, а есть и те (8%), кто берет в аренду целые дома.
Аналитики добавляют, что стоимость отдыха в среднем выросла на 8,2%, при том, что продолжительность путешествия упала на 7,3%.
Специалисты сайта Tvil.ru проанализировали тенденции раннего бронирования и отмечают увеличение зимнего спроса на отдых с мая по август на 30% относительно показателей прошлого года.
Наиболее это заметно на примере бронирований жилья в Санкт-Петербурге (+144%), Кисловодске (+117%) и Калининграде (+175%).