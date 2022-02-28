https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/gagra-popala-v-pyaterku-samykh-populyarnykh-mest-dlya-mayskogo-i-letnego-otdykha-1037834119.html

Гагра попала в пятерку самых популярных мест для майского и летнего отдыха

Гагра попала в пятерку самых популярных мест для майского и летнего отдыха

Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru определил, куда россияне поедут отдыхать на майские праздники и летом, и как изменился спрос на ранее... 28.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-28T12:10+0300

2022-02-28T12:10+0300

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СУХУМ, 28 фев – Sputnik. Гагра попала в пятерку самых популярных городов для отдыха в начале мая и летом, сообщает сайт бронирования жилья Tvil.ru.Гагра является четвертой по популярности среди российских туристов после Ялты, Сочи и Санкт-Петербурга. Замыкает топ-5 город Кисловодск. В среднем российская семья из трех человек тратит на семидневный отдых с мая по август 29,5 тысяч рублей. Большая часть туристов (62%) предпочитает проживание в гостиницах, некоторые (24%) арендуют квартиры, а есть и те (8%), кто берет в аренду целые дома.Аналитики добавляют, что стоимость отдыха в среднем выросла на 8,2%, при том, что продолжительность путешествия упала на 7,3%. Специалисты сайта Tvil.ru проанализировали тенденции раннего бронирования и отмечают увеличение зимнего спроса на отдых с мая по август на 30% относительно показателей прошлого года. Наиболее это заметно на примере бронирований жилья в Санкт-Петербурге (+144%), Кисловодске (+117%) и Калининграде (+175%).

https://sputnik-abkhazia.ru/20220209/gagra-popala-v-troyku-populyarnykh-napravleniy-u-turistov-s-pitomtsami-1037495574.html

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гагра, отдых в абхазии, новости, туризм