https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/istochnik-peregovory-rossii-i-ukrainy-perenosyatsya-na-utro-ponedelnika-1037826543.html

Источник: переговоры России и Украины переносятся на утро понедельника

Источник: переговоры России и Украины переносятся на утро понедельника

Украинская делегация въедет на территорию Белоруссии через пункт пропуска Варшавский мост, переговоры пройдут в одной из государственных резиденций на берегу... 28.02.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 28 фев – Sputnik. Переговоры российской и украинской делегаций на территории Белоруссии переносятся на утро понедельника, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на политолога Юрия Воскресенского.Дорога через через Польшу была выбрана в целях безопасности, но на ней сильные заторы, отметил источник.Политолог добавил, что украинская делегация въедет на территорию Белоруссии через пункт пропуска Варшавский мост. А местом для переговоров скорее всего станет одна из государственных резиденций на берегу Припяти.Делегация России в воскресенье утром прибыла в Белоруссию для переговоров с украинской стороной. Однако президент Украины заявил в своем Telegram, что местом переговоров может стать любой город кроме Минска. Глава российской делегации Владимир Мединский объявил, что подождет решения Киева до 15:00. К этому времени украинская делегация согласилась на проведение переговоров в Гомельской области, после телефонного звонка Лукашенко Зеленскому.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220227/ukraina-soglasovala-provedenie-peregovorov-s-rossiey-v-belorussiey-1037816672.html

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