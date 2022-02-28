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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/istochnik-peregovory-rossii-i-ukrainy-perenosyatsya-na-utro-ponedelnika-1037826543.html
Источник: переговоры России и Украины переносятся на утро понедельника
Источник: переговоры России и Украины переносятся на утро понедельника
Украинская делегация въедет на территорию Белоруссии через пункт пропуска Варшавский мост, переговоры пройдут в одной из государственных резиденций на берегу... 28.02.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 28 фев – Sputnik. Переговоры российской и украинской делегаций на территории Белоруссии переносятся на утро понедельника, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на политолога Юрия Воскресенского.Дорога через через Польшу была выбрана в целях безопасности, но на ней сильные заторы, отметил источник.Политолог добавил, что украинская делегация въедет на территорию Белоруссии через пункт пропуска Варшавский мост. А местом для переговоров скорее всего станет одна из государственных резиденций на берегу Припяти.Делегация России в воскресенье утром прибыла в Белоруссию для переговоров с украинской стороной. Однако президент Украины заявил в своем Telegram, что местом переговоров может стать любой город кроме Минска. Глава российской делегации Владимир Мединский объявил, что подождет решения Киева до 15:00. К этому времени украинская делегация согласилась на проведение переговоров в Гомельской области, после телефонного звонка Лукашенко Зеленскому.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220227/ukraina-soglasovala-provedenie-peregovorov-s-rossiey-v-belorussiey-1037816672.html
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Источник: переговоры России и Украины переносятся на утро понедельника

00:20 28.02.2022 (обновлено: 00:24 28.02.2022)
© Sputnik / Владимир ТрефиловГосударственные флаги России и Украины.
Государственные флаги России и Украины. - Sputnik Абхазия, 1920, 28.02.2022
© Sputnik / Владимир Трефилов
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Украинская делегация въедет на территорию Белоруссии через пункт пропуска Варшавский мост, переговоры пройдут в одной из государственных резиденций на берегу Припяти.
СУХУМ, 28 фев – Sputnik. Переговоры российской и украинской делегаций на территории Белоруссии переносятся на утро понедельника, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на политолога Юрия Воскресенского.
Дорога через через Польшу была выбрана в целях безопасности, но на ней сильные заторы, отметил источник.

"Делегация украинских коллег едет через Польшу в связи с тем, что побоялись ехать напрямую через Гомель. Потому что там сейчас в районе Гомеля (в Черниговской области - прим.) идут боевые действия, они могут стать жертвой случайного снаряда или действий территориальной обороны, которая может принять их за диверсантов", – сказал Воскресенский.

Политолог добавил, что украинская делегация въедет на территорию Белоруссии через пункт пропуска Варшавский мост. А местом для переговоров скорее всего станет одна из государственных резиденций на берегу Припяти.
Делегация России в воскресенье утром прибыла в Белоруссию для переговоров с украинской стороной. Однако президент Украины заявил в своем Telegram, что местом переговоров может стать любой город кроме Минска. Глава российской делегации Владимир Мединский объявил, что подождет решения Киева до 15:00. К этому времени украинская делегация согласилась на проведение переговоров в Гомельской области, после телефонного звонка Лукашенко Зеленскому.
Российская делегация прибыла в Белоруссию на переговоры - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
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