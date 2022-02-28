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Краснодарский край признали лучшей территорией сельского туризма
Краснодарский край признали лучшей территорией сельского туризма
В Санкт-Петербурге 24-25 февраля прошел финал Всероссийской туристической премии Russia Travel Awards. 28.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-28T14:40+0300
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СУХУМ, 28 фев – Sputnik. Краснодарский край одержал победу в номинации "Территория сельского туризма" по результатам Всероссийской туристической премии Russia Travel Awards, сообщает сайт администрации края. Кроме того, региону достался специальный приз от молодежного жюри в номинации "Территория санаторного и оздоровительного туризма".География конкурса была очень широка – в финале в 15 номинациях оценивался туристический потенциал 28 регионов России, включая Петербург, Якутию, Удмуртию, Мурманскую, Ростовскую и другие области. Список конкурсантов формировался по предложениям организаторов премий и рейтингов в туристической сфере, профессиональных объединений, жюри и экспертного совета премии, а также членов попечительского совета.Премия Russian Travel Awards проводится ежегодно с целью развития и продвижения туризма внутри страны и вручается по итогам прошедшего года. Организатором конкурса стал Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга при поддержке Ростуризма.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211222/v-krasnodarskom-krae-uvelichili-razmer-kurortnogo-sbora-1036871326.html
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туризм, новости, отдых в абхазии
Краснодарский край признали лучшей территорией сельского туризма
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В Санкт-Петербурге 24-25 февраля прошел финал Всероссийской туристической премии Russia Travel Awards.
СУХУМ, 28 фев – Sputnik.
Краснодарский край одержал победу в номинации "Территория сельского туризма" по результатам Всероссийской туристической премии Russia Travel Awards, сообщает сайт
администрации края.
Помимо этого, Кубань заняла второе место в номинации "Территория санаторного и оздоровительного туризма" и третье – в номинации "Территория мастеров гостеприимства".
Кроме того, региону достался специальный приз от молодежного жюри в номинации "Территория санаторного и оздоровительного туризма".
География конкурса была очень широка – в финале в 15 номинациях оценивался туристический потенциал 28 регионов России, включая Петербург, Якутию, Удмуртию, Мурманскую, Ростовскую и другие области.
Список конкурсантов формировался по предложениям организаторов премий и рейтингов в туристической сфере, профессиональных объединений, жюри и экспертного совета премии, а также членов попечительского совета.
Премия Russian Travel Awards проводится ежегодно с целью развития и продвижения туризма внутри страны и вручается по итогам прошедшего года.
Организатором конкурса стал Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга при поддержке Ростуризма.