https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/krasnodarskiy-kray-priznali-luchshey-territoriey-selskogo-turizma-1037838070.html

Краснодарский край признали лучшей территорией сельского туризма

Краснодарский край признали лучшей территорией сельского туризма

В Санкт-Петербурге 24-25 февраля прошел финал Всероссийской туристической премии Russia Travel Awards. 28.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-28T14:40+0300

2022-02-28T14:40+0300

2022-02-28T14:40+0300

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СУХУМ, 28 фев – Sputnik. Краснодарский край одержал победу в номинации "Территория сельского туризма" по результатам Всероссийской туристической премии Russia Travel Awards, сообщает сайт администрации края. Кроме того, региону достался специальный приз от молодежного жюри в номинации "Территория санаторного и оздоровительного туризма".География конкурса была очень широка – в финале в 15 номинациях оценивался туристический потенциал 28 регионов России, включая Петербург, Якутию, Удмуртию, Мурманскую, Ростовскую и другие области. Список конкурсантов формировался по предложениям организаторов премий и рейтингов в туристической сфере, профессиональных объединений, жюри и экспертного совета премии, а также членов попечительского совета.Премия Russian Travel Awards проводится ежегодно с целью развития и продвижения туризма внутри страны и вручается по итогам прошедшего года. Организатором конкурса стал Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга при поддержке Ростуризма.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211222/v-krasnodarskom-krae-uvelichili-razmer-kurortnogo-sbora-1036871326.html

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