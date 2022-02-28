https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/kurs-dollara-i-evro-na-rynke-forex-dostig-istoricheskogo-maksimuma-1037828257.html

Курс доллара и евро на рынке Forex достиг исторического максимума

Курс доллара и евро на рынке Forex достиг исторического максимума

Эксперты прогнозируют, что ЦБ России поднимет ключевую ставку и через неделю курс доллара вернется к 85 рублям. 28.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-28T07:15+0300

2022-02-28T07:15+0300

2022-02-28T07:36+0300

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СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Курс доллара и евро к рублю на Forex подскочили до исторических максимумов, пишет агентство Блумберг.По состоянию на 7:05 курс евро к рублю на Forex увеличивался примерно на 29,5 процента — до 122,15 рубля за евро. Курс доллара рос на 28,6 процента — до 107,68 рубля за доллар. Ранее во время торгов курс евро достигал максимума в 132,88 рубля, доллар — в 117,82 рубля.Валютные торги на Московской бирже в соответствии с решением Банка России начнутся в 10:00.Евросоюз ввел санкции против Банка России, запретив операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ.Эксперты ожидали провала курса рубля на фоне решений о санкциях в виде заморозки активов Банка Росии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220227/bank-rossii-zayavil-chto-raspolagaet-resursami-dlya-podderzhaniya-finansovoy-stabilnosti-1037812687.html

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центральный банк рф, валюта, рубль, доллары, экономика, финансы