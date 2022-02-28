https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/leonid-pasechnik-poblagodaril-aslana-bzhaniya-za-priznanie-nezavisimosti-lnr-1037851288.html

Леонид Пасечник поблагодарил Аслана Бжания за признание независимости ЛНР

Леонид Пасечник поблагодарил Аслана Бжания за признание независимости ЛНР

25 февраля президент Абхазии Аслан Бжания подписал приказ о признании суверенитета республик Донбасса. 28.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-28T19:36+0300

2022-02-28T19:36+0300

2022-02-28T19:37+0300

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СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник официально поблагодарил президента Абхазии Аслана Бжания за признание независимости ЛНР, сообщает пресс-служба главы республики. По мнению Пасечника, этот шаг подтверждает братскую поддержку со стороны Абхазии в деле восстановления исторической справедливости.Абхазия - вторая страна, которая признала суверенитет донбасских республик после Российской Федерации. Аслан Бжания дал правительству республики поручение начать подготовку договоров о дружбе и сотрудничестве с ЛНР и ДНР и об установлении с ними дипломатических отношений. По мнению Бжания, судьбы народа Абхазии и жителей республик Донбасса очень схожи, так как оба народа борются за право на достойную жизнь. Президент подчеркнул, что считает решение России о признании независимости ЛНР и ДНР абсолютно справедливым, а специальную военную операцию российской армии - оправданной.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220226/pushilin-prokommentiroval-priznanie-dnr-abkhaziey-1037799142.html

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