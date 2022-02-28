https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/leonid-pasechnik-poblagodaril-aslana-bzhaniya-za-priznanie-nezavisimosti-lnr-1037851288.html
Леонид Пасечник поблагодарил Аслана Бжания за признание независимости ЛНР
Леонид Пасечник поблагодарил Аслана Бжания за признание независимости ЛНР
25 февраля президент Абхазии Аслан Бжания подписал приказ о признании суверенитета республик Донбасса. 28.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-28T19:36+0300
2022-02-28T19:36+0300
2022-02-28T19:37+0300
в абхазии
лнр
аслан бжания
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/103017/91/1030179198_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_55bef34a83d1bb00c9edd64fbb377545.jpg
СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник официально поблагодарил президента Абхазии Аслана Бжания за признание независимости ЛНР, сообщает пресс-служба главы республики. По мнению Пасечника, этот шаг подтверждает братскую поддержку со стороны Абхазии в деле восстановления исторической справедливости.Абхазия - вторая страна, которая признала суверенитет донбасских республик после Российской Федерации. Аслан Бжания дал правительству республики поручение начать подготовку договоров о дружбе и сотрудничестве с ЛНР и ДНР и об установлении с ними дипломатических отношений. По мнению Бжания, судьбы народа Абхазии и жителей республик Донбасса очень схожи, так как оба народа борются за право на достойную жизнь. Президент подчеркнул, что считает решение России о признании независимости ЛНР и ДНР абсолютно справедливым, а специальную военную операцию российской армии - оправданной.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220226/pushilin-prokommentiroval-priznanie-dnr-abkhaziey-1037799142.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/103017/91/1030179198_136:0:1913:1333_1920x0_80_0_0_e64a025b6dd10c730610a8d66b99d41c.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
лнр, аслан бжания, новости
Леонид Пасечник поблагодарил Аслана Бжания за признание независимости ЛНР
19:36 28.02.2022 (обновлено: 19:37 28.02.2022) Подписаться на
25 февраля президент Абхазии Аслан Бжания подписал приказ о признании суверенитета республик Донбасса.
СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник официально поблагодарил президента Абхазии Аслана Бжания за признание независимости ЛНР, сообщает пресс-служба главы республики.
По мнению Пасечника, этот шаг подтверждает братскую поддержку со стороны Абхазии в деле восстановления исторической справедливости.
"Убеждён, что это знаменательное событие укрепит дружеские взаимоотношения между нашими республиками и станет подтверждением гарантий для жителей Луганщины на свободу, развитие и достойную жизнь на земле наших предков", - говорится в послании.
Абхазия - вторая страна, которая признала суверенитет донбасских республик после Российской Федерации. Аслан Бжания дал правительству республики поручение начать подготовку договоров о дружбе и сотрудничестве с ЛНР и ДНР и об установлении с ними дипломатических отношений.
По мнению Бжания, судьбы народа Абхазии и жителей республик Донбасса очень схожи, так как оба народа борются за право на достойную жизнь. Президент подчеркнул, что считает решение России о признании независимости ЛНР и ДНР абсолютно справедливым, а специальную военную операцию российской армии - оправданной.