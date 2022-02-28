https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/minoborony-abkhazii-provedet-dopolnitelnye-ucheniya-iz-za-situatsii-na-ukraine-1037840722.html

Минобороны Абхазии проведет дополнительные учения из-за ситуации на Украине

Минобороны Абхазии проведет дополнительные учения из-за ситуации на Украине

21 февраля президент Абхазии Аслан Бжания поручил силовым структурам страны перейти в усиленную боевую готовность во избежание провокаций со стороны Грузии. 28.02.2022, Sputnik Абхазия

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абхазия

боевые учения

политика

украина

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СУХУМ, 28 фев – Sputnik, Сария Кварацхелия. Министерство обороны Абхазии проведет дополнительные учения из-за ситуации на Украине, рассказал в беседе с корреспондентом Sputnik министр обороны Владимир Ануа.Ануа отметил, что абхазские вооруженные силы приведены в боевую готовность, согласно поручению президента Абхазии.По его словам, Министерство обороны проводит плановые масштабные военные учения. Кроме того, в связи с обострением ситуации на Украине в ведомстве готовят документацию по проведению дополнительных учений.21 февраля президент Абхазии Аслан Бжания поручил силовым структурам страны прийти в усиленную боевую готовность во избежание провокаций со стороны Грузии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220221/bzhaniya-dal-porucheniya-silovym-strukturam-v-svyazi-s-obostreniem-situatsii-v-dnr-i-lnr--1037694543.html

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абхазия, боевые учения, политика, украина