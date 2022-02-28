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Минобороны Абхазии проведет дополнительные учения из-за ситуации на Украине
Минобороны Абхазии проведет дополнительные учения из-за ситуации на Украине
21 февраля президент Абхазии Аслан Бжания поручил силовым структурам страны перейти в усиленную боевую готовность во избежание провокаций со стороны Грузии. 28.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-28T13:52+0300
2022-02-28T13:52+0300
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СУХУМ, 28 фев – Sputnik, Сария Кварацхелия. Министерство обороны Абхазии проведет дополнительные учения из-за ситуации на Украине, рассказал в беседе с корреспондентом Sputnik министр обороны Владимир Ануа.Ануа отметил, что абхазские вооруженные силы приведены в боевую готовность, согласно поручению президента Абхазии.По его словам, Министерство обороны проводит плановые масштабные военные учения. Кроме того, в связи с обострением ситуации на Украине в ведомстве готовят документацию по проведению дополнительных учений.21 февраля президент Абхазии Аслан Бжания поручил силовым структурам страны прийти в усиленную боевую готовность во избежание провокаций со стороны Грузии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220221/bzhaniya-dal-porucheniya-silovym-strukturam-v-svyazi-s-obostreniem-situatsii-v-dnr-i-lnr--1037694543.html
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Минобороны Абхазии проведет дополнительные учения из-за ситуации на Украине
13:52 28.02.2022 (обновлено: 14:09 28.02.2022) Подписаться на
21 февраля президент Абхазии Аслан Бжания поручил силовым структурам страны перейти в усиленную боевую готовность во избежание провокаций со стороны Грузии.
СУХУМ, 28 фев – Sputnik, Сария Кварацхелия. Министерство обороны Абхазии проведет дополнительные учения из-за ситуации на Украине, рассказал в беседе с корреспондентом Sputnik министр обороны Владимир Ануа.
Ануа отметил, что абхазские вооруженные силы приведены в боевую готовность, согласно поручению президента Абхазии.
По его словам, Министерство обороны проводит плановые масштабные военные учения. Кроме того, в связи с обострением ситуации на Украине в ведомстве готовят документацию по проведению дополнительных учений.
"В соответствии с поручением все делается. Учения всегда проводились у нас, сейчас будут вестись дополнительные в связи с обстановкой на Украине и в целом в мире", – отметил он.
21 февраля президент Абхазии Аслан Бжания поручил силовым структурам страны прийти в усиленную боевую готовность во избежание провокаций со стороны Грузии.