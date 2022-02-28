https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/minoborony-rf-rasskazalo-kak-mirnye-zhiteli-mogut-pokinut-kiev-1037836606.html
Минобороны России рассказало, как мирные жители могут покинуть Киев
Минобороны России рассказало, как мирные жители могут покинуть Киев
Представитель Минобороны пояснил, что в данный момент в Киеве небезопасно – причиной стало решение украинских властей раздать оружие населению, что привело к... 28.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-28T12:27+0300
2022-02-28T12:27+0300
2022-02-28T12:47+0300
военная спецоперация рф в донбассе
украина
киев
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/1c/1037836291_109:0:3750:2048_1920x0_80_0_0_e775b855392e36e7aa78ea1b769fd9e0.jpg
СУХУМ, 28 фев – Sputnik. Мирные жители украинской столицы могут выехать из города по трассе Киев — Васильков, заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Ранее Минобороны РФ заявляло о том, что российская авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины и уничтожила более 1114 объектов военной инфраструктуры противника.Накануне было объявлено о начале переговоров между Россией и Украиной. Переговоры начались в 12:00 и пройдут на территории Белоруссии. На время переговоров военная спецоперация российских войск приостановлена не будет, как это было сделано в прошлый раз, когда Киев от диалога отказался.О начале военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины президент России Владимир Путин заявил 24 февраля. Глава государства заявил, обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий" и возложил ответственность за кровопролитие за совесть правящей украинской верхушки.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/ukrainskie-voennosluzhaschie-podtverdili-chto-kiev-gotovil-nastupatelnuyu-operatsiyu-na-donbass-1037836420.html
украина
киев
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/1c/1037836291_564:0:3295:2048_1920x0_80_0_0_13c4e73ea3aa275b1294fde42ebcda68.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
украина, киев, министерство обороны рф
Минобороны России рассказало, как мирные жители могут покинуть Киев
12:27 28.02.2022 (обновлено: 12:47 28.02.2022) Подписаться на
Представитель Минобороны пояснил, что в данный момент в Киеве небезопасно – причиной стало решение украинских властей раздать оружие населению, что привело к бесчинствам вооруженных групп мародеров, грабителей и националистов.
СУХУМ, 28 фев – Sputnik. Мирные жители украинской столицы могут выехать из города по трассе Киев — Васильков, заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Данное направление открыто и безопасно. Еще раз хочу подчеркнуть, Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары только по военным объектам. Гражданскому населению ничего не угрожает", — добавил Конашенков.
Ранее Минобороны РФ заявляло о том, что российская авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины и уничтожила более 1114 объектов военной инфраструктуры противника.
Накануне было объявлено о начале переговоров между Россией и Украиной. Переговоры начались в 12:00 и пройдут на территории Белоруссии.
На время переговоров военная спецоперация российских войск приостановлена не будет, как это было сделано в прошлый раз, когда Киев от диалога отказался.
О начале военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины президент России Владимир Путин заявил 24 февраля. Глава государства заявил, обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий" и возложил ответственность за кровопролитие за совесть правящей украинской верхушки.