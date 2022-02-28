https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/minoborony-rf-rasskazalo-kak-mirnye-zhiteli-mogut-pokinut-kiev-1037836606.html

Минобороны России рассказало, как мирные жители могут покинуть Киев

Минобороны России рассказало, как мирные жители могут покинуть Киев

Представитель Минобороны пояснил, что в данный момент в Киеве небезопасно – причиной стало решение украинских властей раздать оружие населению, что привело к... 28.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-28T12:27+0300

2022-02-28T12:27+0300

2022-02-28T12:47+0300

военная спецоперация рф в донбассе

украина

киев

министерство обороны рф

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СУХУМ, 28 фев – Sputnik. Мирные жители украинской столицы могут выехать из города по трассе Киев — Васильков, заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Ранее Минобороны РФ заявляло о том, что российская авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины и уничтожила более 1114 объектов военной инфраструктуры противника.Накануне было объявлено о начале переговоров между Россией и Украиной. Переговоры начались в 12:00 и пройдут на территории Белоруссии. На время переговоров военная спецоперация российских войск приостановлена не будет, как это было сделано в прошлый раз, когда Киев от диалога отказался.О начале военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины президент России Владимир Путин заявил 24 февраля. Глава государства заявил, обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий" и возложил ответственность за кровопролитие за совесть правящей украинской верхушки.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/ukrainskie-voennosluzhaschie-podtverdili-chto-kiev-gotovil-nastupatelnuyu-operatsiyu-na-donbass-1037836420.html

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украина, киев, министерство обороны рф