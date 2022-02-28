https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/ukrainskie-voennosluzhaschie-podtverdili-chto-kiev-gotovil-nastupatelnuyu-operatsiyu-na-donbass-1037836420.html
Украинские военнослужащие подтвердили, что Киев готовил наступательную операцию на Донбасс
Украинские военнослужащие подтвердили, что Киев готовил наступательную операцию на Донбасс
Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля. В ДНР уверены, что это позволило избежать больших жертв среди мирного населения. 28.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-28T12:21+0300
2022-02-28T12:21+0300
2022-02-28T12:23+0300
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СУХУМ, 28 фев – Sputnik. Украинские военнослужащие, перешедшие на сторону Донецкой народной республики, подтверждают, что Киев готовил наступательную операцию на Донбасс, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина.Он отметил, что в руки Народной милиции попали планы Генштаба ВС Украины о готовившейся наступательной операции на Донбассе. Басурин добавил, что в беседе с военнослужащими, которые добровольно перешли на сторону Донбасса, они получили подтверждения. Басурин уверен, что российская военная спецоперация сработала на опережение, иначе среди мирного населения было бы гораздо больше жертв. Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют незамедлительных действий, поскольку республики Донбасса обратились к России за помощью. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/aviatsiya-rossii-zavoevala-gospodstvo-v-vozdukhe-nad-vsey-ukrainoy-1037831559.html
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Украинские военнослужащие подтвердили, что Киев готовил наступательную операцию на Донбасс
12:21 28.02.2022 (обновлено: 12:23 28.02.2022) Подписаться на
Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля. В ДНР уверены, что это позволило избежать больших жертв среди мирного населения.
СУХУМ, 28 фев – Sputnik.
Украинские военнослужащие, перешедшие на сторону Донецкой народной республики, подтверждают, что Киев готовил наступательную операцию на Донбасс, пишет РИА Новости
со ссылкой на официального представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина.
Он отметил, что в руки Народной милиции попали планы Генштаба ВС Украины о готовившейся наступательной операции на Донбассе. Басурин добавил, что в беседе с военнослужащими, которые добровольно перешли на сторону Донбасса, они получили подтверждения.
"Они готовы были, им уже была дана команда готовиться к широкомасштабным боевым действиям. И когда началась эта военная спецоперация, многие считали, что это они уже начали бомбить территорию нашей республики, на тот момент – страны. Поэтому спецоперация началась вовремя", – сказал Басурин в эфире "Россия 24".
Басурин уверен, что российская военная спецоперация сработала на опережение, иначе среди мирного населения было бы гораздо больше жертв.
Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют незамедлительных действий, поскольку республики Донбасса обратились к России за помощью. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.