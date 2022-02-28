https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/ukrainskie-voennosluzhaschie-podtverdili-chto-kiev-gotovil-nastupatelnuyu-operatsiyu-na-donbass-1037836420.html

Украинские военнослужащие подтвердили, что Киев готовил наступательную операцию на Донбасс

Украинские военнослужащие подтвердили, что Киев готовил наступательную операцию на Донбасс

Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля. В ДНР уверены, что это позволило избежать больших жертв среди мирного населения. 28.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-28T12:21+0300

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военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 28 фев – Sputnik. Украинские военнослужащие, перешедшие на сторону Донецкой народной республики, подтверждают, что Киев готовил наступательную операцию на Донбасс, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина.Он отметил, что в руки Народной милиции попали планы Генштаба ВС Украины о готовившейся наступательной операции на Донбассе. Басурин добавил, что в беседе с военнослужащими, которые добровольно перешли на сторону Донбасса, они получили подтверждения. Басурин уверен, что российская военная спецоперация сработала на опережение, иначе среди мирного населения было бы гораздо больше жертв. Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют незамедлительных действий, поскольку республики Донбасса обратились к России за помощью. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/aviatsiya-rossii-zavoevala-gospodstvo-v-vozdukhe-nad-vsey-ukrainoy-1037831559.html

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