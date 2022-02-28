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Минобороны: ситуации на приграничной территории с Грузией полностью контролируется
Минобороны: ситуации на приграничной территории с Грузией полностью контролируется
Президент Абхазии Аслан Бжания принял министра обороны Владимира Ануа в понедельник 28 февраля. 28.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-28T18:14+0300
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СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Ситуации на приграничной территории с Грузией полностью контролируется, Вооруженные Силы Абхазии приведены в боевую готовность, заявил на встрече с президентом глава Минобороны Абхазии Владимир Ануа. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. На встрече обсуждались вопросы, связанные с ситуацией на территории Украины. Ануа подчеркнул, что все поручения президента, данные в рамках заседания Совета безопасности, выполняются. Президент отметил, что необходимо быть готовыми к реагированию на любые провокации, учитывая ситуацию на территории Украины.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/minoborony-abkhazii-provedet-dopolnitelnye-ucheniya-iz-za-situatsii-na-ukraine-1037840722.html
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Минобороны: ситуации на приграничной территории с Грузией полностью контролируется
18:14 28.02.2022 (обновлено: 18:15 28.02.2022) Подписаться на
Президент Абхазии Аслан Бжания принял министра обороны Владимира Ануа в понедельник 28 февраля.
СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Ситуации на приграничной территории с Грузией полностью контролируется, Вооруженные Силы Абхазии приведены в боевую готовность, заявил на встрече с президентом глава Минобороны Абхазии Владимир Ануа. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
На встрече обсуждались вопросы, связанные с ситуацией на территории Украины.
Ануа подчеркнул, что все поручения президента, данные в рамках заседания Совета безопасности, выполняются.
"Ситуация на приграничной территории с Грузией полностью контролируется. Также в связи с проведением плановых военных учений Вооруженные Силы Республики Абхазия приведены в боевую готовность. ВС Абхазии готовы к выполнению задач по предназначению", - сказал министр.
Президент отметил, что необходимо быть готовыми к реагированию на любые провокации, учитывая ситуацию на территории Украины.