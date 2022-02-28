https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/minoborony-situatsii-na-prigranichnoy-territorii-s-gruziey-polnostyu-kontroliruetsya-1037848439.html

Минобороны: ситуации на приграничной территории с Грузией полностью контролируется

Минобороны: ситуации на приграничной территории с Грузией полностью контролируется

Президент Абхазии Аслан Бжания принял министра обороны Владимира Ануа в понедельник 28 февраля. 28.02.2022, Sputnik Абхазия

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аслан бжания

абхазия

украина

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СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Ситуации на приграничной территории с Грузией полностью контролируется, Вооруженные Силы Абхазии приведены в боевую готовность, заявил на встрече с президентом глава Минобороны Абхазии Владимир Ануа. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. На встрече обсуждались вопросы, связанные с ситуацией на территории Украины. Ануа подчеркнул, что все поручения президента, данные в рамках заседания Совета безопасности, выполняются. Президент отметил, что необходимо быть готовыми к реагированию на любые провокации, учитывая ситуацию на территории Украины.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/minoborony-abkhazii-provedet-dopolnitelnye-ucheniya-iz-za-situatsii-na-ukraine-1037840722.html

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аслан бжания, абхазия, украина