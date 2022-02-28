https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/bank-rossii-povysit-klyuchevuyu-stavku-do-20-1037831962.html
Банк России повысил ключевую ставку до 20%
Банк России повысил ключевую ставку до 20%
На фоне обострения ситуации на Украине санкции и ограничения против России принимают иностранные государства и зарубежные компании, правительство России делает... 28.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-28T10:26+0300
2022-02-28T10:26+0300
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СУХУМ, 28 фев – Sputnik. Руководство Центрального Банка России приняло решение о повышении ключевой ставки до 20% годовых, сообщает официальный Telegram-канал ведомства.В ведомстве утверждают, что это решение позволит банку обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски.Таким образом Центральный банк намеревается поддержать стабильность в финансовом секторе и ценообразовании, а также защитить сбережения граждан от обесценивания. Банк России сообщает, что в дальнейшем решения о повышении или понижении ключевой ставки будут принимать исходя из оценки внутренних и внешних факторов и реакции на них со стороны финансовых рынков, а также с учетом реальной и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте.Еще одной мерой поддержания финансовой стабильности в стране со стороны российского правительства является решение о введении для резидентов-участников внешнеэкономической деятельности обязательной продажи иностранной валюты в размере 80% выручки, которая причитается им в рамках внешнеторговых договоров. Это решение также вступает в силу с 28 февраля 2022 года. Ранее также говорилось о временном запрете, наложенном Центробанком на брокеров и касающемся продажи ценных бумаг по поручению нерезидентов. По мнению экспертов, это является симметричным ответом на европейские санкции со стороны России – нерезиденты не смогут зарабатывать на российском рынке и их активы останутся внутри страны в качестве залога.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220227/deputat-gosdumy-nazval-vorovstvom-vozmozhnye-sanktsii-na-mezhdunarodnye-rezervy-rossii-1037825856.html
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финансы, россия, центральный банк рф, новости
Банк России повысил ключевую ставку до 20%
10:26 28.02.2022 (обновлено: 10:54 28.02.2022) Подписаться на
На фоне обострения ситуации на Украине санкции и ограничения против России принимают иностранные государства и зарубежные компании, правительство России делает все возможное для стабилизации экономической ситуации внутри страны.
СУХУМ, 28 фев – Sputnik.
Руководство Центрального Банка России приняло решение о повышении ключевой ставки до 20% годовых, сообщает официальный
Telegram-канал ведомства.
Решение вступит в силу с 28 февраля 2022 года.
В ведомстве утверждают, что это решение позволит банку обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски.
Таким образом Центральный банк намеревается поддержать стабильность в финансовом секторе и ценообразовании, а также защитить сбережения граждан от обесценивания.
Банк России сообщает, что в дальнейшем решения о повышении или понижении ключевой ставки будут принимать исходя из оценки внутренних и внешних факторов и реакции на них со стороны финансовых рынков, а также с учетом реальной и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте.
Еще одной мерой поддержания финансовой стабильности в стране со стороны российского правительства является решение о введении для резидентов-участников внешнеэкономической деятельности обязательной продажи иностранной валюты в размере 80% выручки, которая причитается им в рамках внешнеторговых договоров.
Это решение также вступает в силу с 28 февраля 2022 года.
Ранее также говорилось о временном запрете, наложенном Центробанком на брокеров и касающемся продажи ценных бумаг по поручению нерезидентов. По мнению экспертов, это является симметричным ответом на европейские санкции со стороны России – нерезиденты не смогут зарабатывать на российском рынке и их активы останутся внутри страны в качестве залога.