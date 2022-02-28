https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/bank-rossii-povysit-klyuchevuyu-stavku-do-20-1037831962.html

Банк России повысил ключевую ставку до 20%

Банк России повысил ключевую ставку до 20%

На фоне обострения ситуации на Украине санкции и ограничения против России принимают иностранные государства и зарубежные компании, правительство России делает... 28.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-28T10:26+0300

2022-02-28T10:26+0300

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СУХУМ, 28 фев – Sputnik. Руководство Центрального Банка России приняло решение о повышении ключевой ставки до 20% годовых, сообщает официальный Telegram-канал ведомства.В ведомстве утверждают, что это решение позволит банку обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски.Таким образом Центральный банк намеревается поддержать стабильность в финансовом секторе и ценообразовании, а также защитить сбережения граждан от обесценивания. Банк России сообщает, что в дальнейшем решения о повышении или понижении ключевой ставки будут принимать исходя из оценки внутренних и внешних факторов и реакции на них со стороны финансовых рынков, а также с учетом реальной и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте.Еще одной мерой поддержания финансовой стабильности в стране со стороны российского правительства является решение о введении для резидентов-участников внешнеэкономической деятельности обязательной продажи иностранной валюты в размере 80% выручки, которая причитается им в рамках внешнеторговых договоров. Это решение также вступает в силу с 28 февраля 2022 года. Ранее также говорилось о временном запрете, наложенном Центробанком на брокеров и касающемся продажи ценных бумаг по поручению нерезидентов. По мнению экспертов, это является симметричным ответом на европейские санкции со стороны России – нерезиденты не смогут зарабатывать на российском рынке и их активы останутся внутри страны в качестве залога.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/tsb-rossii-vvel-vremennyy-zapret-na-sdelki-po-prodazhe-tsennykh-bumag-dlya-nerezidentov-1037828546.html

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финансы, россия, центральный банк рф, новости