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https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/pravitelstvo-rossii-v-blizhayshee-vremya-predstavit-plan-podderzhki-ekonomiki-1037841352.html
Правительство России в ближайшее время представит план поддержки экономики
Правительство России в ближайшее время представит план поддержки экономики
Санкционное давление на Россию растет, каждый день вводятся новые пакеты ограничительных мер, отметил глава российского правительства. 28.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-28T14:09+0300
2022-02-28T14:14+0300
россия
экономика
михаил мишустин
санкции
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СУХУМ, 28 фев – Sputnik. Правительство России в ближайшее время представит план поддержки экономики страны, пишет РИА Новости со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.На оперативном совещании с вице-премьерами он отметил, что в минувшие выходные в кабмине шли активные совещания по социально-экономической обстановке в стране.Он также отметил, что введение против России ограничительных мер – ожидаемые шаги, власти РФ давно не питают иллюзий."Коллеги, важно сейчас оперативно реагировать на изменения, действовать активно, эффективно, без сбоев и выполнять все необходимые планы. Ситуацию надо мониторить в режиме реального времени по каждому направлению", – добавил Мишустин.Он также отметил, что нужно и дальше выполнять работу по реализации поручений президента РФ. "Все решения для этого приняты", – сказал он.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/zamorozka-ili-grabezh-dlya-chego-zapad-blokiruet-rossiyskie-rezervy-1037829134.html
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россия, экономика, михаил мишустин, санкции

Правительство России в ближайшее время представит план поддержки экономики

14:09 28.02.2022 (обновлено: 14:14 28.02.2022)
© Sputnik / Александр Астафьев
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Санкционное давление на Россию растет, каждый день вводятся новые пакеты ограничительных мер, отметил глава российского правительства.
СУХУМ, 28 фев – Sputnik. Правительство России в ближайшее время представит план поддержки экономики страны, пишет РИА Новости со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.
На оперативном совещании с вице-премьерами он отметил, что в минувшие выходные в кабмине шли активные совещания по социально-экономической обстановке в стране.

"Мы приняли целый ряд решений по поддержке экономики, которые в том числе войдут в план мер, и этот план будет представлен в ближайшее время. Мы еще будем неоднократно с вами его обсуждать", – сказал Мишустин.

Он также отметил, что введение против России ограничительных мер – ожидаемые шаги, власти РФ давно не питают иллюзий.
"Коллеги, важно сейчас оперативно реагировать на изменения, действовать активно, эффективно, без сбоев и выполнять все необходимые планы. Ситуацию надо мониторить в режиме реального времени по каждому направлению", – добавил Мишустин.
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Он также отметил, что нужно и дальше выполнять работу по реализации поручений президента РФ. "Все решения для этого приняты", – сказал он.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.

В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
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