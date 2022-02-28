https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/zamorozka-ili-grabezh-dlya-chego-zapad-blokiruet-rossiyskie-rezervy-1037829134.html

Заморозка или грабеж: для чего Запад блокирует российские резервы

Заморозка или грабеж: для чего Запад блокирует российские резервы

Из-за ситуации на Украине США и ЕС ввели уже целую серию экономических санкций против России, существенно осложнив работу крупнейшим организациям. 28.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-28T11:25+0300

2022-02-28T11:25+0300

2022-02-28T11:25+0300

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СУХУМ, 28 фев – Sputnik. Евросоюз запрещает все транзакции с Банком России, замораживает международные резервы России и готов отключить несколько банков от SWIFT. Такие ограничения по сути подрывают всю финансовую систему — мировую, не только российскую. Чем могут обернуться столь жесткие меры, читайте в материале Натальи Дембинской для РИА Новости.США, Евросоюз, Великобритания и Канада договорились о введении ограничительных мер в отношении Центрального банка России. Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз запрещает все транзакции с организацией. Вдобавок в ночь на воскресенье Вашингтон и Брюссель наложили санкции на международные активы Банка России, чтобы "парализовать" все средства.В августе 2021-го заморозили активы афганского ЦБ на семь миллиардов долларов, хранившиеся в Америке, после того как власть в стране захватил "Талибан"*. И теперь администрация Джо Байдена заявляет, что сама решит, как потратить деньги Кабула. Половину намерены отдать пострадавшим в терактах 11 сентября, а другую — отправить в гуманитарные организации. В Афганистане и Китае такие действия назвали грабежом."Это на самом деле покушение, это воровство же фактически, чужое имущество расхватывается", — оценил происходящее теперь и с российскими резервами глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.Аналитики констатируют: вводимые ЕС и США ограничения — это верхняя ступень финансовых санкций, но ударят они не только по российской финансовой системе, но и по всему миру. Заморозка транзакций означает, что работа любых контрагентов из Евросоюза, а также из США и Канады будет приостановлена. То есть Банк России не сможет покупать валюту и продавать контрагентам. Таким образом, это лишит европейских и американских партнеров возможности оплачивать российский экспорт."Заморозка всех транзакций, по сути, делает невозможным оплату российского газа, нефти и прочих поставок. На биржах Европы и США возникнет паника. Россия — это десять процентов мировой добычи нефти, это около 170 миллиардов кубометров поставок газа в Европу, это больше трети американских потребностей в палладии и многое другое, включая первое место в мире по поставкам пшеницы. То есть, невозможность проводить транзакции — это удар по экономикам за пределами России", — указывает Андрей Кочетков, ведущий аналитик управления анализа рынков "Открытие Брокер".Кабмин ФРГ также заявил, что попавшие под санкции российские организации будут отключены от SWIFT — глобальной системы межбанковской связи. Как говорится в сообщении кабмина по итогам переговоров западных лидеров, действие "направлено на то, чтобы изолировать эти учреждения от международных финансовых потоков, что значительно ограничит их глобальную деятельность".Как подчеркнул ранее регулятор, переводы внутри страны при любом сценарии обеспечивает Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России. С ее помощью сейчас осуществляют 20 процентов транзакций на внутреннем рынке. К ней подключились банки большинства постсоветских государств, а также некоторые организации из Германии и Швейцарии.Что же касается международных платежей, то, как предполагают аналитики, вероятно, отечественные финансовые учреждения смогут использовать корреспондентские отношения с азиатскими банками. В частности, есть возможность подключиться к китайской CIPS (China International Payments System).Однако есть два прецедента: в 2012-м так поступили с Ираном, в 2017-м — с Северной Кореей.Блокировка наших золотовалютных сбережений не позволит проводить дополнительную эмиссию для поддержания ликвидности банков внутри страны, указывает финансовый аналитик Андрей Плотников.Пока неясно, какой именно объем может быть заблокирован. По состоянию на 18 февраля международные резервы Банка России были эквивалентны 643 миллиардам долларов. Они размещены в активах, номинированных в различных валютах, а также в золоте). Таким образом, заморозка может коснуться составляющих из евро (29%), долларов (21,9%), фунтов стерлингов и иен. Суммарно это порядка 63% российских резервов.Золото (его доля в резервах 23% стоимостью порядка 140 миллиардов долларов) находится на территории России, так же как и наличная валюта, и наличные рубли.По данным, опубликованным 1 февраля, 311 миллиардов долларов было размещено в ценных бумагах иностранных эмитентов, 152 миллиарда — в наличной валюте и депозитах в банках за рубежом. Еще 132 миллиарда хранилось в золоте на территории России, около 30 миллиардов — в резервах в Международном валютном фонде (МВФ) и специальных правах заимствования (SDR).Все зависит от того, где сейчас у ЦБ та часть, которая используется для осуществления интервенций, указывает Наталья Мильчакова, заместитель руководители ИАЦ "Альпари". Блокировка резервов, размещенных в долларах, евро и фунтах стерлингов может осложнить продажу валюты, которую ЦБ начал 24 февраля для стабилизации курса рубля. Другое дело, что при нехватке наличной валюты ЦБ может приобретать ее в зарубежных странах, в первую очередь у союзников по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), Китая или Индии.Как подчеркнул ранее регулятор, Банк России, финансовые организации имеют четкие планы действия "для любого сценария развития событий".Эксперты указывают на то, что заморозка транзакций ЦБ России и резервов делает валюты развитых стран токсичными, что повышает вероятность возвращения условного золотого стандарта. Не исключено, что после таких действий Китай начнет продавать казначейские обязательства США и европейские облигации, скупая драгоценные металлы и стратегические материалы, замечает Андрей Кочетков из "Открытия Брокер".По сути, такие действия, направленные против России, рискуют разрушить всю мировую систему финансовых отношений, которая была построена 75 лет назад.*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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аналитика, мнение, центральный банк рф, финансы, экономика, россия, в мире