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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 1 марта
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 1 марта
Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием атмосферного фронта южного циклона. 28.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-28T17:02+0300
2022-02-28T17:02+0300
2022-02-28T17:44+0300
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СУХУМ, 28 фев – Sputnik. В первый день весны в Абхазии ожидается облачная погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ночью без осадков, днем умеренный дождь, переходящий в ливневый, местами возможна гроза.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, в порывах от 8 до 13 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем от +7°С до +12°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды слабое и значительное, 1-3 балла. Относительная влажность воздуха 70-90%.
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погода в абхазии, новости
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 1 марта
17:02 28.02.2022 (обновлено: 17:44 28.02.2022) Подписаться на
Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием атмосферного фронта южного циклона.
СУХУМ, 28 фев – Sputnik. В первый день весны в Абхазии ожидается облачная погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ночью без осадков, днем умеренный дождь, переходящий в ливневый, местами возможна гроза.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, в порывах от 8 до 13 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем от +7°С до +12°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды слабое и значительное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.