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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 1 марта

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 1 марта

Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием атмосферного фронта южного циклона. 28.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-28T17:02+0300

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СУХУМ, 28 фев – Sputnik. В первый день весны в Абхазии ожидается облачная погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ночью без осадков, днем умеренный дождь, переходящий в ливневый, местами возможна гроза.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, в порывах от 8 до 13 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем от +7°С до +12°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды слабое и значительное, 1-3 балла. Относительная влажность воздуха 70-90%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии, новости