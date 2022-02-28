https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/putin-podpisal-ukaz-o-spetsialnykh-ekonomicheskikh-merakh-protiv-ssha--1037848962.html
Путин подписал указ о специальных экономических мерах против США
Путин подписал указ о специальных экономических мерах против США
Правительство России в ближайшее время представит план поддержки экономики страны. 28.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-28T18:43+0300
2022-02-28T18:43+0300
2022-02-28T19:01+0300
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экономика
санкции
сша
владимир путин
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СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ "О применении специальных экономических мер против США и примкнувших к ним стран", сообщает пресс-служба Кремля.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/pravitelstvo-rossii-v-blizhayshee-vremya-predstavit-plan-podderzhki-ekonomiki-1037841352.html
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россия, экономика, санкции, сша, владимир путин
Путин подписал указ о специальных экономических мерах против США
18:43 28.02.2022 (обновлено: 19:01 28.02.2022) Подписаться на
Правительство России в ближайшее время представит план поддержки экономики страны.
СУХУМ, 28 фев - Sputnik.
Президент России Владимир Путин подписал указ "О применении специальных экономических мер против США и примкнувших к ним стран", сообщает
пресс-служба Кремля.
"Президент России Путин подписал указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.