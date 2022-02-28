https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/putin-zayavil-makronu-chto-vs-rossii-ne-ugrozhayut-mirnym-zhitelyam-na-ukraine-1037849602.html

Путин заявил Макрону, что ВС России не угрожают мирным жителям на Украине

Путин заявил Макрону, что ВС России не угрожают мирным жителям на Украине

В понедельник, 28 февраля, состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Эммануэля Макрона. 28.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-28T18:50+0300

2022-02-28T18:50+0300

2022-02-28T18:50+0300

владимир путин

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СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Президент России Владимир Путин в разговоре со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что российские Вооруженные силы не угрожают мирным жителям и не наносят удары по гражданским объектам на Украине, сообщает пресс-служба Кремля."Президент России обратил особое внимание, что российские Вооруженные силы не угрожают мирным жителям и не наносят удары по гражданским объектам. Угроза исходит от украинских националистов, которые используют гражданское население в качестве живого щита, специально размещают ударные системы оружия в жилых кварталах и усилили обстрелы городов Донбасса", - говорится в сообщении.Путин также отметил, что урегулирование вокруг Украины возможно только при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности.Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон условились оставаться в контакте.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/putin-podpisal-ukaz-o-spetsialnykh-ekonomicheskikh-merakh-protiv-ssha--1037848962.html

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владимир путин, россия, украина, франция, политика