https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/rossiysko-ukrainskie-peregovory-dolzhny-nachatsya-k-poludnyu-1037832174.html
Российско-украинские переговоры должны начаться к полудню
Российско-украинские переговоры должны начаться к полудню
Украинская делегация пока не приехала на переговоры с Россией в Белоруссии. 28.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-28T10:31+0300
2022-02-28T10:31+0300
2022-02-28T10:57+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 28 фев – Sputnik. Начало российско-украинских переговоров ожидается в 12:00 в понедельник? 28 февраля, заявил РИА Новости помощник президента РФ Владимир Мединский.По словам Мединского, состав украинской делегации на переговорах не раскрывается, но это "достаточно высокий уровень".Российская делегация находится в Белоруссии с 27 февраля, в воскресенье должны были состояться переговоры, но их перенесли – украинская делегация задержалась, так как отправилась на место через территорию Польши.Ранее белорусский политолог Юрий Воскресенский, близкий к соорганизаторам переговоров, говорил РИА Новости, что после разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Владимир Зеленский дал поручение направить в Белоруссию делегацию для переговоров. Мединский заявил, что Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России поехала туда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор Лукашенко с Зеленским. Позже Sputnik Беларусь сообщил, что местом переговоров России и Украины будет пункт пропуска Александровка-Вильча.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/v-mid-belorussii-zayavili-chto-ploschadka-dlya-peregovorov-rossii-i-ukrainy-gotova-1037829554.html
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Российско-украинские переговоры должны начаться к полудню
10:31 28.02.2022 (обновлено: 10:57 28.02.2022) Подписаться на
Украинская делегация пока не приехала на переговоры с Россией в Белоруссии.
СУХУМ, 28 фев – Sputnik.
Начало российско-украинских переговоров ожидается в 12:00 в понедельник? 28 февраля, заявил РИА Новости
помощник президента РФ Владимир Мединский.
По словам Мединского, состав украинской делегации на переговорах не раскрывается, но это "достаточно высокий уровень".
Российская делегация находится в Белоруссии с 27 февраля, в воскресенье должны были состояться переговоры, но их перенесли – украинская делегация задержалась, так как отправилась на место через территорию Польши.
Ранее белорусский политолог Юрий Воскресенский, близкий к соорганизаторам переговоров, говорил РИА Новости, что после разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Владимир Зеленский дал поручение направить в Белоруссию делегацию для переговоров.
Мединский заявил, что Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России поехала туда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор Лукашенко с Зеленским. Позже Sputnik Беларусь сообщил, что местом переговоров России и Украины будет пункт пропуска Александровка-Вильча.