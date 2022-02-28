https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/rossiysko-ukrainskie-peregovory-dolzhny-nachatsya-k-poludnyu-1037832174.html

Российско-украинские переговоры должны начаться к полудню

Российско-украинские переговоры должны начаться к полудню

Украинская делегация пока не приехала на переговоры с Россией в Белоруссии. 28.02.2022, Sputnik Абхазия

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военная спецоперация рф в донбассе

украина

россия

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СУХУМ, 28 фев – Sputnik. Начало российско-украинских переговоров ожидается в 12:00 в понедельник? 28 февраля, заявил РИА Новости помощник президента РФ Владимир Мединский.По словам Мединского, состав украинской делегации на переговорах не раскрывается, но это "достаточно высокий уровень".Российская делегация находится в Белоруссии с 27 февраля, в воскресенье должны были состояться переговоры, но их перенесли – украинская делегация задержалась, так как отправилась на место через территорию Польши.Ранее белорусский политолог Юрий Воскресенский, близкий к соорганизаторам переговоров, говорил РИА Новости, что после разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Владимир Зеленский дал поручение направить в Белоруссию делегацию для переговоров. Мединский заявил, что Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России поехала туда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор Лукашенко с Зеленским. Позже Sputnik Беларусь сообщил, что местом переговоров России и Украины будет пункт пропуска Александровка-Вильча.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/v-mid-belorussii-zayavili-chto-ploschadka-dlya-peregovorov-rossii-i-ukrainy-gotova-1037829554.html

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