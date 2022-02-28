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https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/rosturizm-organizuet-vyvoz-rossiyskikh-turistov-iz-za-rubezha-1037842021.html
Ростуризм организует вывоз российских туристов из-за рубежа
Ростуризм организует вывоз российских туристов из-за рубежа
Частью экономических санкций, наложенных на Россию западными странами, является закрытие неба для российских самолетов. 28.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-28T16:00+0300
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СУХУМ, 28 фев – Sputnik. Ростуризм совместно с Министерством транспорта и Министерством иностранных дел организуют вывоз российских туристов из других стран по гуманитарным каналам, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.Также Чернышенко добавил, что туроператорам стоит приостановить продажу путевок в те страны, которые ограничили сообщение с Россией. По информации Ассоциации туроператоров России (АТОР) на воскресенье 27 февраля за рубежом находится более 150 тысяч туристов из России, а в тех направлениях, в которых сейчас наблюдаются проблемы с логистикой – в Европейских странах, США и других – более 27 тысяч.В соответствии с санкциями для России закрыто воздушное пространство большинства европейских стран и Канады.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/krasnodarskiy-kray-priznali-luchshey-territoriey-selskogo-turizma-1037838070.html
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туризм, россия, новости

Ростуризм организует вывоз российских туристов из-за рубежа

16:00 28.02.2022
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСитуация в  московских аэропортах
Ситуация в  московских аэропортах - Sputnik Абхазия, 1920, 28.02.2022
© Sputnik / Алексей Майшев
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Частью экономических санкций, наложенных на Россию западными странами, является закрытие неба для российских самолетов.
СУХУМ, 28 фев – Sputnik. Ростуризм совместно с Министерством транспорта и Министерством иностранных дел организуют вывоз российских туристов из других стран по гуманитарным каналам, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.
Кроме того, вице-премьер поручил Ростуризму вместе с корпорацией "Туризм.рф" подготовить предложения для организации летней туристической кампании внутри страны, в том числе и разработать систему грантов для регионов для возведения объектов туристической инфраструктуры.
Также Чернышенко добавил, что туроператорам стоит приостановить продажу путевок в те страны, которые ограничили сообщение с Россией.
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По информации Ассоциации туроператоров России (АТОР) на воскресенье 27 февраля за рубежом находится более 150 тысяч туристов из России, а в тех направлениях, в которых сейчас наблюдаются проблемы с логистикой – в Европейских странах, США и других – более 27 тысяч.
В соответствии с санкциями для России закрыто воздушное пространство большинства европейских стран и Канады.
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