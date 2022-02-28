https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/siriya-podderzhala-operatsiyu-rossii-na-ukraine-1037834556.html

Сирия поддержала операцию России на Украине

Сирия поддержала операцию России на Украине

Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. 28.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-28T11:02+0300

2022-02-28T11:02+0300

2022-02-28T11:02+0300

военная спецоперация рф в донбассе

сирия

россия

украина

политика

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/1c/1037834021_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_708b363424074ce9101876e7ed80c8a7.jpg

СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Сирия поддерживает специальную операцию России на Украине, заявила в интервью РИА Новости спецсоветник президента Сирии Луна Шибль.По словам Шибль, Россия долгие годы проявляла сдержанную политику в то время, как НАТО планомерно вопреки всем договоренностям расширялась на восток."Поэтому Россия прибегла к военной операции после того, как были использованы все возможности, вопреки которым военная угроза для нее стала крайне опасной", - сказала она.Советник Асада также отметила, что нужно помнить о событиях, предшествовавших военной операции на Украине - что происходило на политическом и дипломатическом уровне, начиная с берлинских переговоров, продолжая разогреванием войны в Чечне со стороны США и Запада и заканчивая украинским кризисом в 2014 году.Отвечая на вопрос, схожа ли поддержка террористов в Сирии с поддержкой нацистов и радикалов на Украине, советник Башара Асада отметила, что схожесть во всем: "в информационной пропаганде, лжи и лицемерии, методами и подельниками, которых они используют, а также тактикой, санкциями, демонизацией государства и его символов".Кроме того, по ее мнению, государства, поддержавшие войны в Сирии, Ираке и Афганистане, не имеют права говорить о международном праве и в целом затрагивать понятие совести.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/aviatsiya-rossii-zavoevala-gospodstvo-v-vozdukhe-nad-vsey-ukrainoy-1037831559.html

россия

украина

сша

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

сирия, россия, украина, политика, сша