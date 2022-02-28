https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/siriya-podderzhala-operatsiyu-rossii-na-ukraine-1037834556.html
Сирия поддержала операцию России на Украине
Сирия поддержала операцию России на Украине
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. 28.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-28T11:02+0300
2022-02-28T11:02+0300
2022-02-28T11:02+0300
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СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Сирия поддерживает специальную операцию России на Украине, заявила в интервью РИА Новости спецсоветник президента Сирии Луна Шибль.По словам Шибль, Россия долгие годы проявляла сдержанную политику в то время, как НАТО планомерно вопреки всем договоренностям расширялась на восток."Поэтому Россия прибегла к военной операции после того, как были использованы все возможности, вопреки которым военная угроза для нее стала крайне опасной", - сказала она.Советник Асада также отметила, что нужно помнить о событиях, предшествовавших военной операции на Украине - что происходило на политическом и дипломатическом уровне, начиная с берлинских переговоров, продолжая разогреванием войны в Чечне со стороны США и Запада и заканчивая украинским кризисом в 2014 году.Отвечая на вопрос, схожа ли поддержка террористов в Сирии с поддержкой нацистов и радикалов на Украине, советник Башара Асада отметила, что схожесть во всем: "в информационной пропаганде, лжи и лицемерии, методами и подельниками, которых они используют, а также тактикой, санкциями, демонизацией государства и его символов".Кроме того, по ее мнению, государства, поддержавшие войны в Сирии, Ираке и Афганистане, не имеют права говорить о международном праве и в целом затрагивать понятие совести.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/aviatsiya-rossii-zavoevala-gospodstvo-v-vozdukhe-nad-vsey-ukrainoy-1037831559.html
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Сирия поддержала операцию России на Украине
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Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля.
СУХУМ, 28 фев - Sputnik.
Сирия поддерживает специальную операцию России на Украине, заявила в интервью РИА Новости
спецсоветник президента Сирии Луна Шибль.
"Запад и США задействовали все возможности, чтобы навредить России как политически, так сегодня и в военном плане: поэтому каждое государство вправе при военной угрозе защищать себя, и оно должно это делать. Поэтому, как я уже сказала, мы, конечно, поддерживаем эту операцию", - сказала Шибль.
По словам Шибль, Россия долгие годы проявляла сдержанную политику в то время, как НАТО планомерно вопреки всем договоренностям расширялась на восток.
"Поэтому Россия прибегла к военной операции после того, как были использованы все возможности, вопреки которым военная угроза для нее стала крайне опасной", - сказала она.
Советник Асада также отметила, что нужно помнить о событиях, предшествовавших военной операции на Украине - что происходило на политическом и дипломатическом уровне, начиная с берлинских переговоров, продолжая разогреванием войны в Чечне со стороны США и Запада и заканчивая украинским кризисом в 2014 году.
Луна Шибль также добавила, что нацисты на Украине создают постановочные видео и фальсифицируют факты так же, как это делали представители "Белых касок".
Отвечая на вопрос, схожа ли поддержка террористов в Сирии с поддержкой нацистов и радикалов на Украине, советник Башара Асада отметила, что схожесть во всем: "в информационной пропаганде, лжи и лицемерии, методами и подельниками, которых они используют, а также тактикой, санкциями, демонизацией государства и его символов".
Кроме того, по ее мнению, государства, поддержавшие войны в Сирии, Ираке и Афганистане, не имеют права говорить о международном праве и в целом затрагивать понятие совести.