https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/sukhumchane-peredali-prodovolstvie-pribyvshim-bezhentsam-iz-donbassa-1037847928.html

Сухумчане передали продовольствие прибывшим беженцам из Донбасса

Сухумчане передали продовольствие прибывшим беженцам из Донбасса

По поручению президента Абхазии Аслана Бжания, в республике организовали прием и размещение первой группы мирных граждан, вынужденных уехать из Донецкой и... 28.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-28T18:04+0300

2022-02-28T18:04+0300

2022-02-28T18:04+0300

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СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Жители Сухума активно оказывают помощь мирным жителям, прибывшим из Донбасса в Абхазию, сообщает сайт МЧС Абхазии. Помимо продовольствия жители Сухума оказывают посильную помощь в виде детской одежды, игрушек и спортивного инвентаря. Свои действия они объясняют тем, что не понаслышке знают, что такое война, и поддержка людей, попавших в тяжелую ситуацию является простым человеческим долгом. По приказу министра по чрезвычайным ситуациям Льва Квициния общее руководство и координация работ с прибывшими в Абхазию беженцами из Донбасса возложены на отдел собственной безопасности МЧС Абхазии.Сотрудники отдела решают текущие вопросы жизнеобеспечения беженцев, в том числе связанные с оказанием медицинской помощи, а также с доступом к мобильной связи.Всего в Абхазию приехало 93 жителя республик Донбасса, в основном это женщины и детей. 55 человек приехало из Луганска, 38 из Донецка. В числе прибывших 32 ребенка из ДНР и 22 – из ЛНР.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/bezhentsy-iz-dnr-i-lnr-poblagodarili-abkhaziyu-za-teplyy-priem-1037778054.html

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