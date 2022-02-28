https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/sukhumchane-peredali-prodovolstvie-pribyvshim-bezhentsam-iz-donbassa-1037847928.html
Сухумчане передали продовольствие прибывшим беженцам из Донбасса
Сухумчане передали продовольствие прибывшим беженцам из Донбасса
По поручению президента Абхазии Аслана Бжания, в республике организовали прием и размещение первой группы мирных граждан, вынужденных уехать из Донецкой и... 28.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-28T18:04+0300
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СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Жители Сухума активно оказывают помощь мирным жителям, прибывшим из Донбасса в Абхазию, сообщает сайт МЧС Абхазии. Помимо продовольствия жители Сухума оказывают посильную помощь в виде детской одежды, игрушек и спортивного инвентаря. Свои действия они объясняют тем, что не понаслышке знают, что такое война, и поддержка людей, попавших в тяжелую ситуацию является простым человеческим долгом. По приказу министра по чрезвычайным ситуациям Льва Квициния общее руководство и координация работ с прибывшими в Абхазию беженцами из Донбасса возложены на отдел собственной безопасности МЧС Абхазии.Сотрудники отдела решают текущие вопросы жизнеобеспечения беженцев, в том числе связанные с оказанием медицинской помощи, а также с доступом к мобильной связи.Всего в Абхазию приехало 93 жителя республик Донбасса, в основном это женщины и детей. 55 человек приехало из Луганска, 38 из Донецка. В числе прибывших 32 ребенка из ДНР и 22 – из ЛНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/bezhentsy-iz-dnr-i-lnr-poblagodarili-abkhaziyu-za-teplyy-priem-1037778054.html
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Сухумчане передали продовольствие прибывшим беженцам из Донбасса
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По поручению президента Абхазии Аслана Бжания, в республике организовали прием и размещение первой группы мирных граждан, вынужденных уехать из Донецкой и Луганской народных республик из-за обострения ситуации на востоке Украины.
СУХУМ, 28 фев - Sputnik.
Жители Сухума активно оказывают помощь мирным жителям, прибывшим из Донбасса в Абхазию, сообщает сайт
МЧС Абхазии.
Неравнодушные граждане приносят в пансионат "Айтар", в котором разместили беженцев из ЛНР и ДНР, фрукты и сладости.
Помимо продовольствия жители Сухума оказывают посильную помощь в виде детской одежды, игрушек и спортивного инвентаря. Свои действия они объясняют тем, что не понаслышке знают, что такое война, и поддержка людей, попавших в тяжелую ситуацию является простым человеческим долгом.
По приказу министра по чрезвычайным ситуациям Льва Квициния общее руководство и координация работ с прибывшими в Абхазию беженцами из Донбасса возложены на отдел собственной безопасности МЧС Абхазии.
Сотрудники отдела решают текущие вопросы жизнеобеспечения беженцев, в том числе связанные с оказанием медицинской помощи, а также с доступом к мобильной связи.
Всего в Абхазию приехало 93 жителя республик Донбасса, в основном это женщины и детей. 55 человек приехало из Луганска, 38 из Донецка. В числе прибывших 32 ребенка из ДНР и 22 – из ЛНР.