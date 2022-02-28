https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/tsb-rossii-vvel-vremennyy-zapret-na-sdelki-po-prodazhe-tsennykh-bumag-dlya-nerezidentov-1037828546.html

ЦБ России ввел временный запрет на сделки по продаже ценных бумаг для нерезидентов

ЦБ России ввел временный запрет на сделки по продаже ценных бумаг для нерезидентов

Евросоюз ввел санкции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. 28.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-28T08:20+0300

2022-02-28T08:20+0300

2022-02-28T08:46+0300

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СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Банк России вводит с 28 февраля временный запрет для брокеров на исполнение сделок по продаже ценных бумаг по поручению нерезидентов, об этом сообщает пресс-служба ЦБ. Торги на валютном рынке, денежном рынке, рынке репо Московской Биржи откроются в 10:00. Отмечается, что ЦБ оценит целесообразность открытия торгов на остальных рынках в зависимости от развития ситуации. "О решении открыть или не открыть торги Банк России сообщит в 13:00 мск. В случае положительного решения торги откроются в 15:00 мск", - уточняют в пресс-службе. Кроме того, ЦБ ввел объявил послабления по кредитам из-за санкций.Санкциии Евросоюз, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России, вступили в силу 28 февраля.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/sanktsii-evrosoyuza-protiv-banka-rossii-vstupili-v-silu-1037828051.html

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