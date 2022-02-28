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ЦБ России ввел временный запрет на сделки по продаже ценных бумаг для нерезидентов
ЦБ России ввел временный запрет на сделки по продаже ценных бумаг для нерезидентов
Евросоюз ввел санкции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. 28.02.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Банк России вводит с 28 февраля временный запрет для брокеров на исполнение сделок по продаже ценных бумаг по поручению нерезидентов, об этом сообщает пресс-служба ЦБ. Торги на валютном рынке, денежном рынке, рынке репо Московской Биржи откроются в 10:00. Отмечается, что ЦБ оценит целесообразность открытия торгов на остальных рынках в зависимости от развития ситуации. "О решении открыть или не открыть торги Банк России сообщит в 13:00 мск. В случае положительного решения торги откроются в 15:00 мск", - уточняют в пресс-службе. Кроме того, ЦБ ввел объявил послабления по кредитам из-за санкций.Санкциии Евросоюз, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России, вступили в силу 28 февраля.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/sanktsii-evrosoyuza-protiv-banka-rossii-vstupili-v-silu-1037828051.html
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ЦБ России ввел временный запрет на сделки по продаже ценных бумаг для нерезидентов
08:20 28.02.2022 (обновлено: 08:46 28.02.2022) Подписаться на
Евросоюз ввел санкции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России.
СУХУМ, 28 фев - Sputnik
. Банк России вводит с 28 февраля временный запрет для брокеров на исполнение сделок по продаже ценных бумаг по поручению нерезидентов, об этом сообщает
пресс-служба ЦБ.
"Банк России вводит с 28 февраля 2022 года временный запрет для брокеров на исполнение сделок по продаже ценных бумаг по поручению нерезидентов", - говорится в сообщении.
Торги на валютном рынке, денежном рынке, рынке репо Московской Биржи откроются в 10:00.
Отмечается, что ЦБ оценит целесообразность открытия торгов на остальных рынках в зависимости от развития ситуации.
"О решении открыть или не открыть торги Банк России сообщит в 13:00 мск. В случае положительного решения торги откроются в 15:00 мск", - уточняют в пресс-службе.
Кроме того, ЦБ ввел объявил послабления по кредитам из-за санкций.
Санкциии Евросоюз, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России, вступили в силу 28 февраля.