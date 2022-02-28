https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/sanktsii-evrosoyuza-protiv-banka-rossii-vstupili-v-silu-1037828051.html

Санкции Евросоюза против Банка России вступили в силу

Санкции Евросоюза против Банка России вступили в силу

Россия признала независимость ЛНР и ДНР, 24 февраля началась специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны... 28.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-28T06:30+0300

2022-02-28T06:30+0300

2022-02-28T06:30+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

евросоюз

политика

центральный банк рф

финансы

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/19/1037783571_0:158:3081:1891_1920x0_80_0_0_aa68ab6ccc18edce966f422018c1551c.jpg

СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Санкциии Евросоюз, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России, вступили в силу. Это следует из документа, опубликованного в Официальном журнале ЕС.При этом, ЕС может разрешить транзакции с Банком России, если это "строго необходимо для финансовой стабильности союза или соответствующей страны".В силу вступил и запрет ЕС для воздушных судов российских перевозчиков. Согласно документу, им запрещается приземляться, взлетать или пролетать над территорией Союза.Для экстренных посадок или пролете в случае экстренной необходимости действует исключение. Для этого страна или страны ЕС должны проинформировать другие страны-члены и Комиссию о таком разрешении за две недели до его выдачи.Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.Президент призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220227/deputat-gosdumy-nazval-vorovstvom-vozmozhnye-sanktsii-na-mezhdunarodnye-rezervy-rossii-1037825856.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220227/evrokomissiya-predlozhila-zapretit-rabotu-rt-sputnik-i-ikh-dochernikh-kompaniy-v-evrope-1037823451.html

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, евросоюз, политика, центральный банк рф, финансы, экономика