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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/sanktsii-evrosoyuza-protiv-banka-rossii-vstupili-v-silu-1037828051.html
Санкции Евросоюза против Банка России вступили в силу
Санкции Евросоюза против Банка России вступили в силу
Россия признала независимость ЛНР и ДНР, 24 февраля началась специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны... 28.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-28T06:30+0300
2022-02-28T06:30+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Санкциии Евросоюз, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России, вступили в силу. Это следует из документа, опубликованного в Официальном журнале ЕС.При этом, ЕС может разрешить транзакции с Банком России, если это "строго необходимо для финансовой стабильности союза или соответствующей страны".В силу вступил и запрет ЕС для воздушных судов российских перевозчиков. Согласно документу, им запрещается приземляться, взлетать или пролетать над территорией Союза.Для экстренных посадок или пролете в случае экстренной необходимости действует исключение. Для этого страна или страны ЕС должны проинформировать другие страны-члены и Комиссию о таком разрешении за две недели до его выдачи.Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.Президент призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220227/deputat-gosdumy-nazval-vorovstvom-vozmozhnye-sanktsii-na-mezhdunarodnye-rezervy-rossii-1037825856.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220227/evrokomissiya-predlozhila-zapretit-rabotu-rt-sputnik-i-ikh-dochernikh-kompaniy-v-evrope-1037823451.html
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россия, евросоюз, политика, центральный банк рф, финансы, экономика

Санкции Евросоюза против Банка России вступили в силу

06:30 28.02.2022
© Sputnik / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - Sputnik Абхазия, 1920, 28.02.2022
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Россия признала независимость ЛНР и ДНР, 24 февраля началась специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции.
СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Санкциии Евросоюз, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России, вступили в силу. Это следует из документа, опубликованного в Официальном журнале ЕС.
Согласно документу, под запретом оказались операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России, в том числе операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению ЦБ.
При этом, ЕС может разрешить транзакции с Банком России, если это "строго необходимо для финансовой стабильности союза или соответствующей страны".
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Вчера, 22:25
В силу вступил и запрет ЕС для воздушных судов российских перевозчиков. Согласно документу, им запрещается приземляться, взлетать или пролетать над территорией Союза.
Для экстренных посадок или пролете в случае экстренной необходимости действует исключение.
Кроме того, уполномоченные власти могут выдать разрешение на взлет, посадку или использование воздушного пространства ЕС, если сочтут, что это "необходимо в гуманитарных целях или в любых других целях, соответствующих задачам этого решения", сказано в документе.
Для этого страна или страны ЕС должны проинформировать другие страны-члены и Комиссию о таком разрешении за две недели до его выдачи.
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Вчера, 20:25
Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
Президент призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.
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