https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/ukrainskaya-delegatsiya-pribyla-k-mestu-peregovorov-1037835617.html

Украинская делегация прибыла к месту переговоров

Украинская делегация прибыла к месту переговоров

Из-за сложной логистики украинской стороны время начала переговоров с Россией несколько раз переносилось. 28.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-28T11:40+0300

2022-02-28T11:40+0300

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военная спецоперация рф в донбассе

переговоры

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украина

новости

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СУХУМ, 28 фев – Sputnik. Делегация из Украины прибыла к месту проведения переговоров с Россией касательно военной спецоперации, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.Делегация прибыла к месту проведения переговоров на вертолетах и ехала в Белоруссию через Польшу, мотивировав это соображениями безопасности.Переговоры между Россией и Украиной касательно российской военной спецоперации должны были состояться в воскресенье, 27 февраля, в Гомеле. Несмотря на то, что изначально место для ведения переговоров было выбрано украинской стороной, президент Украины Владимир Зеленский отказался ехать в Белоруссию, предложив на выбор несколько европейских столиц.Глава российской делегации Владимир Мединский объявил, что подождет решения Киева до 15:00. К этому времени украинская делегация согласилась на проведение переговоров в Гомельской области, после телефонного звонка Лукашенко Зеленскому.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/v-mid-belorussii-zayavili-chto-ploschadka-dlya-peregovorov-rossii-i-ukrainy-gotova-1037829554.html

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