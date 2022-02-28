https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/ukrainskaya-delegatsiya-pribyla-k-mestu-peregovorov-1037835617.html
Украинская делегация прибыла к месту переговоров
Украинская делегация прибыла к месту переговоров
Из-за сложной логистики украинской стороны время начала переговоров с Россией несколько раз переносилось. 28.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-28T11:40+0300
2022-02-28T11:40+0300
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СУХУМ, 28 фев – Sputnik. Делегация из Украины прибыла к месту проведения переговоров с Россией касательно военной спецоперации, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.Делегация прибыла к месту проведения переговоров на вертолетах и ехала в Белоруссию через Польшу, мотивировав это соображениями безопасности.Переговоры между Россией и Украиной касательно российской военной спецоперации должны были состояться в воскресенье, 27 февраля, в Гомеле. Несмотря на то, что изначально место для ведения переговоров было выбрано украинской стороной, президент Украины Владимир Зеленский отказался ехать в Белоруссию, предложив на выбор несколько европейских столиц.Глава российской делегации Владимир Мединский объявил, что подождет решения Киева до 15:00. К этому времени украинская делегация согласилась на проведение переговоров в Гомельской области, после телефонного звонка Лукашенко Зеленскому.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/v-mid-belorussii-zayavili-chto-ploschadka-dlya-peregovorov-rossii-i-ukrainy-gotova-1037829554.html
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переговоры, россия, украина, новости
Украинская делегация прибыла к месту переговоров
11:40 28.02.2022 (обновлено: 11:48 28.02.2022) Подписаться на
Из-за сложной логистики украинской стороны время начала переговоров с Россией несколько раз переносилось.
СУХУМ, 28 фев – Sputnik.
Делегация из Украины прибыла к месту проведения переговоров с Россией касательно военной спецоперации, сообщает корреспондент РИА Новости
с места событий.
В состав украинской делегации входят министр обороны Алексей Резников, руководитель правящей политической партии "Слуга Народа" Давид Арахамия, заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, депутат Рустем Умеров и первый замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Андрей Костин.
Делегация прибыла к месту проведения переговоров на вертолетах и ехала в Белоруссию через Польшу, мотивировав это соображениями безопасности.
Переговоры между Россией и Украиной касательно российской военной спецоперации должны были состояться в воскресенье, 27 февраля, в Гомеле. Несмотря на то, что изначально место для ведения переговоров было выбрано украинской стороной, президент Украины Владимир Зеленский отказался ехать в Белоруссию, предложив на выбор несколько европейских столиц.
Глава российской делегации Владимир Мединский объявил, что подождет решения Киева до 15:00. К этому времени украинская делегация согласилась на проведение переговоров в Гомельской области, после телефонного звонка Лукашенко Зеленскому.