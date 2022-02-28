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Украинские войска с утра начали обстрел Горловки в ДНР

Украинские войска с утра начали обстрел Горловки в ДНР

Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. 28.02.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 28 фев – Sputnik. Украинские войска с утра ведут массированный обстрел Горловки в ДНР, помимо этого ведется обстрел по зданию школы в поселке Зайцево и заводу "Кераммаш" в ДНР, сообщил в понедельник глава администрации Горловки Иван Приходько.Глава ДНР Денис Пушилин рассказал в эфире "Россия 24", что попал под обстрел в селе Палополь к северо-востоку от Мариуполя, он не пострадал.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220227/v-minoborony-sravnili-poteri-rossiyskoy-armii-i-vsu-1037823186.html

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