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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/ukrainskie-voyska-s-utra-nachali-obstrel-gorlovki-v-dnr--1037829012.html
Украинские войска с утра начали обстрел Горловки в ДНР
Украинские войска с утра начали обстрел Горловки в ДНР
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. 28.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-28T08:52+0300
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СУХУМ, 28 фев – Sputnik. Украинские войска с утра ведут массированный обстрел Горловки в ДНР, помимо этого ведется обстрел по зданию школы в поселке Зайцево и заводу "Кераммаш" в ДНР, сообщил в понедельник глава администрации Горловки Иван Приходько.Глава ДНР Денис Пушилин рассказал в эфире "Россия 24", что попал под обстрел в селе Палополь к северо-востоку от Мариуполя, он не пострадал.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220227/v-minoborony-sravnili-poteri-rossiyskoy-armii-i-vsu-1037823186.html
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днр, россия, лнр, украина, политика

Украинские войска с утра начали обстрел Горловки в ДНР

08:52 28.02.2022 (обновлено: 10:13 28.02.2022)
© Sputnik / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОбмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области - Sputnik Абхазия, 1920, 28.02.2022
© Sputnik / Валерий Мельников
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Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля.
СУХУМ, 28 фев – Sputnik. Украинские войска с утра ведут массированный обстрел Горловки в ДНР, помимо этого ведется обстрел по зданию школы в поселке Зайцево и заводу "Кераммаш" в ДНР, сообщил в понедельник глава администрации Горловки Иван Приходько.

"С самого утра украинские вооруженные формирования ведут массированный обстрел Горловки. Обстрелу подвергся поселок шахты 6/7, школа № 15 в поселке Зайцево, завод "Кераммаш" в поселке Гольмовский", – написал Приходько в своем Telegram-канале.

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал в эфире "Россия 24", что попал под обстрел в селе Палополь к северо-востоку от Мариуполя, он не пострадал.
Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
В Минобороны сравнили потери российской армии и ВСУ в ходе спецоперации
Вчера, 20:08
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
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