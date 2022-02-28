Украинские войска с утра начали обстрел Горловки в ДНР
08:52 28.02.2022 (обновлено: 10:13 28.02.2022)
© Sputnik / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОбмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
© Sputnik / Валерий Мельников/
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля.
СУХУМ, 28 фев – Sputnik. Украинские войска с утра ведут массированный обстрел Горловки в ДНР, помимо этого ведется обстрел по зданию школы в поселке Зайцево и заводу "Кераммаш" в ДНР, сообщил в понедельник глава администрации Горловки Иван Приходько.
"С самого утра украинские вооруженные формирования ведут массированный обстрел Горловки. Обстрелу подвергся поселок шахты 6/7, школа № 15 в поселке Зайцево, завод "Кераммаш" в поселке Гольмовский", – написал Приходько в своем Telegram-канале.
Глава ДНР Денис Пушилин рассказал в эфире "Россия 24", что попал под обстрел в селе Палополь к северо-востоку от Мариуполя, он не пострадал.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.