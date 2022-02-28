https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/vrach-dala-otsenku-spadu-zabolevaemosti-covid-19-v-sukhume-1037841927.html
Врач дала оценку спаду заболеваемости COVID-19 в Сухуме
Врач дала оценку спаду заболеваемости COVID-19 в Сухуме
По последним данным, общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии достигает 51705. Из них 45007 человека выздоровели и 648 умерли. 28.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-28T21:47+0300
2022-02-28T21:47+0300
2022-02-28T21:47+0300
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СУХУМ, 28 фев – Sputnik. Спад заболеваемости COVID-19 в Сухуме носит кратковременный характер, рассказала в эфире радио Sputnik начальник Управления здравоохранения администрации города Ирма Воуба.Согласно статистике, наблюдается снижение уровня заболеваемости. Если сравнивать с ситуацией неделей ранее, то сейчас в столице более чем на 100 человек меньше заболевших.Ранее столичные школы были отпущены на карантин. Но уже на сегодняшний день, по словам Воуба, работают все учебные заведения. Только два класса в Сухумской школе № 10 все еще на карантине."Школы и детские сады работают в штатном режиме. На сегодняшний день среди учителей Сухума 27 человек болеют, а среди учащихся 210 детей. Но думаю, можно сказать, что ситуация в целом неплохая", – сказала она.Воуба добавила, что эпидемиологи и вирусологи прогнозируют улучшение эпидситуации, однако, по ее мнению, без коллективного иммунитета, который можно получить только вакцинацией, победить вирус в Абхазии будет сложно.В Сухуме продолжает работать пункт вакцинации в городской больнице № 2.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220226/bolibok-rasskazal-mozhno-li-zarazitsya-dvumya-shtammami-covid19-odnovremenno--1037776627.html
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абхазия, мировая пандемия коронавируса covid-19, медицина
Врач дала оценку спаду заболеваемости COVID-19 в Сухуме
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По последним данным, общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии достигает 51705. Из них 45007 человека выздоровели и 648 умерли.
СУХУМ, 28 фев – Sputnik. Спад заболеваемости COVID-19 в Сухуме носит кратковременный характер, рассказала в эфире радио Sputnik начальник Управления здравоохранения администрации города Ирма Воуба.
Согласно статистике, наблюдается снижение уровня заболеваемости. Если сравнивать с ситуацией неделей ранее, то сейчас в столице более чем на 100 человек меньше заболевших.
"Чтобы показать динамику, приведу статистику за последние две недели. Если раньше в Сухуме и в районе было 653 заболевших, то сейчас их 515. Однако, хочу отметить, что за эти две недели заболеваемость среди детей не изменилась. Хотя в целом наблюдается небольшой спад заболеваемости среди взрослых", – отметила Воуба.
Ранее столичные школы были отпущены на карантин. Но уже на сегодняшний день, по словам Воуба, работают все учебные заведения. Только два класса в Сухумской школе № 10 все еще на карантине.
"Школы и детские сады работают в штатном режиме. На сегодняшний день среди учителей Сухума 27 человек болеют, а среди учащихся 210 детей. Но думаю, можно сказать, что ситуация в целом неплохая", – сказала она.
Воуба добавила, что эпидемиологи и вирусологи прогнозируют улучшение эпидситуации, однако, по ее мнению, без коллективного иммунитета, который можно получить только вакцинацией, победить вирус в Абхазии будет сложно.
"Сейчас же говорить об улучшении ситуации сложно. Пока что улучшение – временный результат, хоть статистика и говорит о том, что заболевших меньше", – подчеркнула Ирма Воуба.
В Сухуме продолжает работать пункт вакцинации в городской больнице № 2.