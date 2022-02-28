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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
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Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
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Южная Осетия усилила режим охраны границы с Грузией
Южная Осетия усилила режим охраны границы с Грузией
Охрана государственной границы усилена на фоне обострения конфликта на Украине и начала российской специальной военной операции. 28.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-28T16:25+0300
2022-02-28T16:58+0300
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СУХУМ, 28 фев – Sputnik. Комитет государственной безопасности Южной Осетии в рамках выполнения распоряжений главы республики усилил охрану границы с Грузией для пресечения возможных провокаций со стороны Тбилиси, сообщает КГБ РЮО.Ситуация в Грузии оценивается КГБ РЮО как стабильная, несмотря на негативную реакцию действий российских властей со стороны ряда грузинских политиков, от резких оценок и провокаций власти Тбилиси воздерживаются.В связи с обострением ситуации на Украине и в рамках договора о союзничестве и интеграции между Южной Осетией и Российской Федерацией в республике был создан оперативный штаб, а в войсках объявлена боевая тревога. Грузия не присоединилась к экономическим и финансовым антироссийским санкциям, наложенным западными странами, объяснив нарушение торговых отношений с Россией ущербом национальным интересам страны.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/gruziya-obyasnila-otkaz-ot-vvedeniya-sanktsiy-protiv-rossii-1037839709.html
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Южная Осетия усилила режим охраны границы с Грузией

16:25 28.02.2022 (обновлено: 16:58 28.02.2022)
© Sputnik / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПограничный пост упрощенного перехода границы Мосабруни Республики Южная Осетия.
Пограничный пост упрощенного перехода границы Мосабруни Республики Южная Осетия. - Sputnik Абхазия, 1920, 28.02.2022
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Охрана государственной границы усилена на фоне обострения конфликта на Украине и начала российской специальной военной операции.
СУХУМ, 28 фев – Sputnik. Комитет государственной безопасности Южной Осетии в рамках выполнения распоряжений главы республики усилил охрану границы с Грузией для пресечения возможных провокаций со стороны Тбилиси, сообщает КГБ РЮО.

"Усилен режим охраны югоосетино-грузинской границы. Следует отметить, что аналогичные действия предприняты грузинской стороной. Оперативная обстановка на границе изменений в направлении ее обострения не претерпела, инцидентов и провокаций не зафиксировано", – говорится в сообщении Комитета госбезопасности.

Ситуация в Грузии оценивается КГБ РЮО как стабильная, несмотря на негативную реакцию действий российских властей со стороны ряда грузинских политиков, от резких оценок и провокаций власти Тбилиси воздерживаются.
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В связи с обострением ситуации на Украине и в рамках договора о союзничестве и интеграции между Южной Осетией и Российской Федерацией в республике был создан оперативный штаб, а в войсках объявлена боевая тревога.
Грузия не присоединилась к экономическим и финансовым антироссийским санкциям, наложенным западными странами, объяснив нарушение торговых отношений с Россией ущербом национальным интересам страны.
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