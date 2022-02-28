https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/yuzhnaya-osetiya-usilila-rezhim-okhrany-granitsy-s-gruziey-1037844032.html

Южная Осетия усилила режим охраны границы с Грузией

Южная Осетия усилила режим охраны границы с Грузией

Охрана государственной границы усилена на фоне обострения конфликта на Украине и начала российской специальной военной операции. 28.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-28T16:25+0300

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военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 28 фев – Sputnik. Комитет государственной безопасности Южной Осетии в рамках выполнения распоряжений главы республики усилил охрану границы с Грузией для пресечения возможных провокаций со стороны Тбилиси, сообщает КГБ РЮО.Ситуация в Грузии оценивается КГБ РЮО как стабильная, несмотря на негативную реакцию действий российских властей со стороны ряда грузинских политиков, от резких оценок и провокаций власти Тбилиси воздерживаются.В связи с обострением ситуации на Украине и в рамках договора о союзничестве и интеграции между Южной Осетией и Российской Федерацией в республике был создан оперативный штаб, а в войсках объявлена боевая тревога. Грузия не присоединилась к экономическим и финансовым антироссийским санкциям, наложенным западными странами, объяснив нарушение торговых отношений с Россией ущербом национальным интересам страны.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/gruziya-obyasnila-otkaz-ot-vvedeniya-sanktsiy-protiv-rossii-1037839709.html

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