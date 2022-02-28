https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/gruziya-obyasnila-otkaz-ot-vvedeniya-sanktsiy-protiv-rossii-1037839709.html

Грузия объяснила отказ от введения санкций против России

Грузия объяснила отказ от введения санкций против России

После конфликта 2008 года бывший президент Грузии Михаил Саакашвили искал пути налаживания экономических связей с Россией и продал России множество важных... 28.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-28T13:37+0300

2022-02-28T13:37+0300

2022-02-28T14:12+0300

грузия

санкции

россия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/1c/1037837808_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_bb911ada81c04f0b5b8e4972eb04ef8c.jpg

СУХУМ, 28 фев – Sputnik. Грузия объяснила отказ от присоединения к антироссийским западным санкциям ущербом национальным интересам страны, пишет РИА Новости со ссылкой на премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.Гарибашвили пояснил, что ограничения, наложенные на экономические отношения между Россией и Грузией, затронут тысячи работников сельскохозяйственной сферы – виноделов, экспортеров и фермеров, и заявил, что это означает "введение санкций собственному народу".Чиновник сообщил о том, что после открытия доступа к российскому рынку для грузинских товаров в 2013 году экспорт продукции сельского хозяйства составил более двух миллиардов долларов, также в Россию были ввезены товары остальных категорий на три миллиарда долларов.Кроме того, грузинское направление пользуется большой популярностью у российских туристов – за последние пять лет Грузию посетило более пяти миллионов российских граждан, эта сфера принесла в бюджет страны более трех миллиардов долларов. Также Гарибашвили добавил, что на данный момент на территории России проживает более миллиона грузин, которые ежегодно отправляют в Грузию более 500 миллионов долларов денежных переводов.Ранее премьер-министр Грузии заявлял о том, что страна не будет присоединяться к экономическим и финансовым ограничениям, которые страны Запада наложат на Россию. Гарибашвили выразил мнение о том, что ситуацию, возникшую на Украине в результате спецоперации российских военных, остановить не получится, и антироссийские санкции не будут иметь должного эффекта.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/sanktsii-evrosoyuza-protiv-banka-rossii-vstupili-v-silu-1037828051.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220227/es-polnostyu-zakryvaet-vozdushnoe-prostranstvo-dlya-samoletov-iz-rossii-1037823822.html

грузия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, санкции, россия, в мире