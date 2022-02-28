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Грузия объяснила отказ от введения санкций против России
Грузия объяснила отказ от введения санкций против России
После конфликта 2008 года бывший президент Грузии Михаил Саакашвили искал пути налаживания экономических связей с Россией и продал России множество важных... 28.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-28T13:37+0300
2022-02-28T13:37+0300
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СУХУМ, 28 фев – Sputnik. Грузия объяснила отказ от присоединения к антироссийским западным санкциям ущербом национальным интересам страны, пишет РИА Новости со ссылкой на премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.Гарибашвили пояснил, что ограничения, наложенные на экономические отношения между Россией и Грузией, затронут тысячи работников сельскохозяйственной сферы – виноделов, экспортеров и фермеров, и заявил, что это означает "введение санкций собственному народу".Чиновник сообщил о том, что после открытия доступа к российскому рынку для грузинских товаров в 2013 году экспорт продукции сельского хозяйства составил более двух миллиардов долларов, также в Россию были ввезены товары остальных категорий на три миллиарда долларов.Кроме того, грузинское направление пользуется большой популярностью у российских туристов – за последние пять лет Грузию посетило более пяти миллионов российских граждан, эта сфера принесла в бюджет страны более трех миллиардов долларов. Также Гарибашвили добавил, что на данный момент на территории России проживает более миллиона грузин, которые ежегодно отправляют в Грузию более 500 миллионов долларов денежных переводов.Ранее премьер-министр Грузии заявлял о том, что страна не будет присоединяться к экономическим и финансовым ограничениям, которые страны Запада наложат на Россию. Гарибашвили выразил мнение о том, что ситуацию, возникшую на Украине в результате спецоперации российских военных, остановить не получится, и антироссийские санкции не будут иметь должного эффекта.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/sanktsii-evrosoyuza-protiv-banka-rossii-vstupili-v-silu-1037828051.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220227/es-polnostyu-zakryvaet-vozdushnoe-prostranstvo-dlya-samoletov-iz-rossii-1037823822.html
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грузия, санкции, россия, в мире
Грузия объяснила отказ от введения санкций против России
13:37 28.02.2022 (обновлено: 14:12 28.02.2022) Подписаться на
После конфликта 2008 года бывший президент Грузии Михаил Саакашвили искал пути налаживания экономических связей с Россией и продал России множество важных стратегических объектов.
СУХУМ, 28 фев – Sputnik.
Грузия объяснила отказ от присоединения к антироссийским западным санкциям ущербом национальным интересам страны, пишет РИА Новости
со ссылкой на премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.
Гарибашвили пояснил, что ограничения, наложенные на экономические отношения между Россией и Грузией, затронут тысячи работников сельскохозяйственной сферы – виноделов, экспортеров и фермеров, и заявил, что это означает "введение санкций собственному народу".
"Нашей разумной, национальной и патриотической политикой мы достигли всего: соглашения об ассоциации с ЕС, безвизового режима и прогресса во многом другом, в том числе открытия российского рынка", – заявил Гарибашвили.
Чиновник сообщил о том, что после открытия доступа к российскому рынку для грузинских товаров в 2013 году экспорт продукции сельского хозяйства составил более двух миллиардов долларов, также в Россию были ввезены товары остальных категорий на три миллиарда долларов.
Кроме того, грузинское направление пользуется большой популярностью у российских туристов – за последние пять лет Грузию посетило более пяти миллионов российских граждан, эта сфера принесла в бюджет страны более трех миллиардов долларов.
Также Гарибашвили добавил, что на данный момент на территории России проживает более миллиона грузин, которые ежегодно отправляют в Грузию более 500 миллионов долларов денежных переводов.
Ранее премьер-министр Грузии заявлял о том, что страна не будет присоединяться к экономическим и финансовым ограничениям, которые страны Запада наложат на Россию. Гарибашвили выразил мнение о том, что ситуацию, возникшую на Украине в результате спецоперации российских военных, остановить не получится, и антироссийские санкции не будут иметь должного эффекта.