https://sputnik-abkhazia.ru/20220301/eks-sovetnik-glavy-pentagona-putin-delaet-to-o-chem-davno-preduprezhdal-1037877536.html

Экс-советник главы Пентагона: Путин делает то, о чем давно предупреждал

Экс-советник главы Пентагона: Путин делает то, о чем давно предупреждал

Американский телеканал Fox News опубликовал видео с экс-советником главы Пентагона полковником Дугласом Макгрегором, который прокомментировал ситуацию на... 01.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-01T20:22+0300

2022-03-01T20:22+0300

2022-03-01T20:22+0300

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СУХУМ, 1 мар – Sputnik. Президент России Владимир Путин в настоящее время предпринимает шаги и действия, о которых предупреждал 15 лет, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас МакГрегор.По его словам, Путин говорил, что не потерпит войска и ракеты США на своих границах – как и Штаты не будут мириться с нахождением войск РФ на Кубе. МакГрегор подчеркнул, что российский президент начал действовать, потому что его предупреждения проигнорировали.Он также уточнил, что битва на востоке Украины сейчас почти закончена: ВСУ окружены и отрезаны. На юго-востоке страны сосредоточено от 30 до 40 тысяч военнослужащих, и если они не сдадутся, то будут уничтожены.Он уверен, что Зеленскому придется договориться о наилучшей сделке, которую он только сможет получить. По словам бывшего советника главы Пентагона, Путину Украина не нужна – ему необходим ее нейтральный статус. Он также добавил, что США не должны вмешиваться, в том числе не должны вводить санкции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220301/shoygu-nazval-glavnuyu-zadachu-operatsii-rossii-na-ukraine-1037864218.html

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