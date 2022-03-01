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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220301/eks-sovetnik-glavy-pentagona-putin-delaet-to-o-chem-davno-preduprezhdal-1037877536.html
Экс-советник главы Пентагона: Путин делает то, о чем давно предупреждал
Экс-советник главы Пентагона: Путин делает то, о чем давно предупреждал
Американский телеканал Fox News опубликовал видео с экс-советником главы Пентагона полковником Дугласом Макгрегором, который прокомментировал ситуацию на... 01.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-01T20:22+0300
2022-03-01T20:22+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 1 мар – Sputnik. Президент России Владимир Путин в настоящее время предпринимает шаги и действия, о которых предупреждал 15 лет, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас МакГрегор.По его словам, Путин говорил, что не потерпит войска и ракеты США на своих границах – как и Штаты не будут мириться с нахождением войск РФ на Кубе. МакГрегор подчеркнул, что российский президент начал действовать, потому что его предупреждения проигнорировали.Он также уточнил, что битва на востоке Украины сейчас почти закончена: ВСУ окружены и отрезаны. На юго-востоке страны сосредоточено от 30 до 40 тысяч военнослужащих, и если они не сдадутся, то будут уничтожены.Он уверен, что Зеленскому придется договориться о наилучшей сделке, которую он только сможет получить. По словам бывшего советника главы Пентагона, Путину Украина не нужна – ему необходим ее нейтральный статус. Он также добавил, что США не должны вмешиваться, в том числе не должны вводить санкции.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220301/shoygu-nazval-glavnuyu-zadachu-operatsii-rossii-na-ukraine-1037864218.html
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сша, украина, россия, политика, нато

Экс-советник главы Пентагона: Путин делает то, о чем давно предупреждал

20:22 01.03.2022
© Sputnik / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация на границе РФ с Украиной в Белгородской области
Ситуация на границе РФ с Украиной в Белгородской области - Sputnik Абхазия, 1920, 01.03.2022
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Американский телеканал Fox News опубликовал видео с экс-советником главы Пентагона полковником Дугласом Макгрегором, который прокомментировал ситуацию на Украине.
СУХУМ, 1 мар – Sputnik. Президент России Владимир Путин в настоящее время предпринимает шаги и действия, о которых предупреждал 15 лет, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас МакГрегор.
По его словам, Путин говорил, что не потерпит войска и ракеты США на своих границах – как и Штаты не будут мириться с нахождением войск РФ на Кубе.
МакГрегор подчеркнул, что российский президент начал действовать, потому что его предупреждения проигнорировали.
Он также уточнил, что битва на востоке Украины сейчас почти закончена: ВСУ окружены и отрезаны. На юго-востоке страны сосредоточено от 30 до 40 тысяч военнослужащих, и если они не сдадутся, то будут уничтожены.
Ситуация на границе РФ с Украиной в Белгородской области - Sputnik Абхазия, 1920, 01.03.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Шойгу назвал главную задачу операции России на Украине
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Он уверен, что Зеленскому придется договориться о наилучшей сделке, которую он только сможет получить.
"США уже сказали ему, что, если он выберет нейтралитет для Украины, мы его поддержим", – сказал полковник.
По словам бывшего советника главы Пентагона, Путину Украина не нужна – ему необходим ее нейтральный статус. Он также добавил, что США не должны вмешиваться, в том числе не должны вводить санкции.
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