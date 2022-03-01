https://sputnik-abkhazia.ru/20220301/shoygu-nazval-glavnuyu-zadachu-operatsii-rossii-na-ukraine-1037864218.html
Шойгу назвал главную задачу операции России на Украине
Шойгу назвал главную задачу операции России на Украине
Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. 01.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-01T13:44+0300
2022-03-01T13:44+0300
2022-03-01T14:02+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
сергей шойгу
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СУХУМ, 1 мар – Sputnik. Российская армия продолжит специальную военную операцию на Украине вплоть до достижения поставленных целей, главная задача – защитить Россию от внешней военной угрозы со стороны Запада, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу."Группировка Вооруженных сил Российской Федерации продолжит проведение специальной военной операции до достижения поставленных целей", – сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.По его словам, специальная военная операция проводится "с целью защиты населения Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины".Он подчеркнул, что российская армия "не оккупирует украинскую территорию, принимает все меры для сохранения жизни и безопасности мирных жителей"."Подчеркну, что удары наносятся только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием", – отметил министр обороны.По словам Шойгу, украинская сторона в ходе боевых столкновений размещает реактивные системы залпового огня и крупнокалиберные минометы во дворах жилых домов, вблизи школ и детсадов, использует мирных граждан в качестве живого щита.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220301/lavrov-kiev-zateyal-opasnuyu-igru-svyazannuyu-s-planami-obreteniya-svoego-yadernogo-oruzhiya-1037862480.html
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Шойгу назвал главную задачу операции России на Украине
13:44 01.03.2022 (обновлено: 14:02 01.03.2022) Подписаться на
Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля.
СУХУМ, 1 мар – Sputnik.
Российская армия продолжит специальную военную операцию на Украине вплоть до достижения поставленных целей, главная задача – защитить Россию от внешней военной угрозы со стороны Запада, пишет РИА Новости
со ссылкой на заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу.
"Группировка Вооруженных сил Российской Федерации продолжит проведение специальной военной операции до достижения поставленных целей", – сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.
По его словам, специальная военная операция проводится "с целью защиты населения Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины".
"Главное для нас – защитить Российскую Федерацию от военной угрозы, создаваемой странами Запада, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против нашей страны", – отметил министр.
Он подчеркнул, что российская армия "не оккупирует украинскую территорию, принимает все меры для сохранения жизни и безопасности мирных жителей".
"Подчеркну, что удары наносятся только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием", – отметил министр обороны.
По словам Шойгу, украинская сторона в ходе боевых столкновений размещает реактивные системы залпового огня и крупнокалиберные минометы во дворах жилых домов, вблизи школ и детсадов, использует мирных граждан в качестве живого щита.