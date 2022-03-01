https://sputnik-abkhazia.ru/20220301/shoygu-nazval-glavnuyu-zadachu-operatsii-rossii-na-ukraine-1037864218.html

Шойгу назвал главную задачу операции России на Украине

Шойгу назвал главную задачу операции России на Украине

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. 01.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-01T13:44+0300

2022-03-01T13:44+0300

2022-03-01T14:02+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

сергей шойгу

украина

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СУХУМ, 1 мар – Sputnik. Российская армия продолжит специальную военную операцию на Украине вплоть до достижения поставленных целей, главная задача – защитить Россию от внешней военной угрозы со стороны Запада, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу."Группировка Вооруженных сил Российской Федерации продолжит проведение специальной военной операции до достижения поставленных целей", – сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.По его словам, специальная военная операция проводится "с целью защиты населения Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины".Он подчеркнул, что российская армия "не оккупирует украинскую территорию, принимает все меры для сохранения жизни и безопасности мирных жителей"."Подчеркну, что удары наносятся только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием", – отметил министр обороны.По словам Шойгу, украинская сторона в ходе боевых столкновений размещает реактивные системы залпового огня и крупнокалиберные минометы во дворах жилых домов, вблизи школ и детсадов, использует мирных граждан в качестве живого щита.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220301/lavrov-kiev-zateyal-opasnuyu-igru-svyazannuyu-s-planami-obreteniya-svoego-yadernogo-oruzhiya-1037862480.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220301/pushilin-voennoplennye-obespecheny-pitaniem-i-medpomoschyu-1037860518.html

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россия, сергей шойгу, украина