https://sputnik-abkhazia.ru/20220301/kabmin-abkhazii-utverdil-predelnye-torgovye-nadbavki-na-nefteprodukty-1037862679.html
Кабмин Абхазии утвердил предельные торговые надбавки на нефтепродукты
Кабмин Абхазии утвердил предельные торговые надбавки на нефтепродукты
Новый подход позволит своевременно реагировать на изменения цен на российском рынке как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. 01.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-01T13:13+0300
2022-03-01T13:13+0300
2022-03-01T13:32+0300
в абхазии
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экономика
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СУХУМ, 1 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии утвердил порядок применения оптовых и розничных цен на некоторые виды нефтепродуктов и установил предельные торговые надбавки.Постановление Правительства предполагает до 1 мая 2022 года зафиксировать предельный уровень надбавок на марку бензина АИ-92 от 6 до 14 рублей, на дизельное топливо от 2 до 5 рублей.Существующая форма регулирования рынка нефтепродуктов в Абхазии становится не актуальной с точки зрения определения предельных цен, подчеркнула она."Когда мы рассматривали изменение цен на нефтепродукты в 2021 году, Министерству экономики было дано поручение предложить правительству на рассмотрение иную форму регулирования ценообразования в сфере реализации нефтепродуктов", - сказала министр.Новая форма регулирования цен будет определять предельный уровень надбавок на нефтепродукты с точки зрения закупочных цен, сообщила Озган.Использование подобного механизма является вынужденной мерой заметила Кристина Озган и призвала поддержать постановление членов Кабинета министров.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/abkhaziya-pereydet-na-novuyu-formu-regulirovaniya-toplivnogo-rynka-1037787399.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220214/novyy-defitsit-na-mirovom-rynke-rastet-nekhvatka-dizelnogo-topliva-1037572107.html
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кабмин абхазии, топливо, министерство экономики, экономика, абхазия
Кабмин Абхазии утвердил предельные торговые надбавки на нефтепродукты
13:13 01.03.2022 (обновлено: 13:32 01.03.2022) Подписаться на
Новый подход позволит своевременно реагировать на изменения цен на российском рынке как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.
СУХУМ, 1 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии утвердил порядок применения оптовых и розничных цен на некоторые виды нефтепродуктов и установил предельные торговые надбавки.
Постановление Правительства предполагает до 1 мая 2022 года зафиксировать предельный уровень надбавок на марку бензина АИ-92 от 6 до 14 рублей, на дизельное топливо от 2 до 5 рублей.
"Как вы знаете, ситуация на рынке нефтепродуктов складывается не очень хорошая, это вызвано рядом факторов, в том числе экономическими и политическими событиями. С начала 2022 года изменились условия налогообложения, произошло увеличение налога на добычу полезных ископаемых в Российской Федерации и увеличены ставки акцизов. Соответственно, рынок стал демонстрировать повышение биржевых индексов", - проинформировала вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.
Существующая форма регулирования рынка нефтепродуктов в Абхазии становится не актуальной с точки зрения определения предельных цен, подчеркнула она.
"Когда мы рассматривали изменение цен на нефтепродукты в 2021 году, Министерству экономики было дано поручение предложить правительству на рассмотрение иную форму регулирования ценообразования в сфере реализации нефтепродуктов", - сказала министр.
Новая форма регулирования цен будет определять предельный уровень надбавок на нефтепродукты с точки зрения закупочных цен, сообщила Озган.
"Так как мы не можем влиять на формирование входящей цены, она формируется на рынке в Российской Федерации, у нас есть возможность контролировать ту стоимость, которая формируется у поставщиков. Мы будем контролировать уровень доходности компаний, осуществляющих поставку и реализацию нефтепродуктов путем применения предельных значений надбавок по видам топлива", - подчеркнула министр экономики.
Использование подобного механизма является вынужденной мерой заметила Кристина Озган и призвала поддержать постановление членов Кабинета министров.