https://sputnik-abkhazia.ru/20220301/kabmin-abkhazii-utverdil-predelnye-torgovye-nadbavki-na-nefteprodukty-1037862679.html

Кабмин Абхазии утвердил предельные торговые надбавки на нефтепродукты

Кабмин Абхазии утвердил предельные торговые надбавки на нефтепродукты

Новый подход позволит своевременно реагировать на изменения цен на российском рынке как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. 01.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-01T13:13+0300

2022-03-01T13:13+0300

2022-03-01T13:32+0300

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СУХУМ, 1 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии утвердил порядок применения оптовых и розничных цен на некоторые виды нефтепродуктов и установил предельные торговые надбавки.Постановление Правительства предполагает до 1 мая 2022 года зафиксировать предельный уровень надбавок на марку бензина АИ-92 от 6 до 14 рублей, на дизельное топливо от 2 до 5 рублей.Существующая форма регулирования рынка нефтепродуктов в Абхазии становится не актуальной с точки зрения определения предельных цен, подчеркнула она."Когда мы рассматривали изменение цен на нефтепродукты в 2021 году, Министерству экономики было дано поручение предложить правительству на рассмотрение иную форму регулирования ценообразования в сфере реализации нефтепродуктов", - сказала министр.Новая форма регулирования цен будет определять предельный уровень надбавок на нефтепродукты с точки зрения закупочных цен, сообщила Озган.Использование подобного механизма является вынужденной мерой заметила Кристина Озган и призвала поддержать постановление членов Кабинета министров.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/abkhaziya-pereydet-na-novuyu-formu-regulirovaniya-toplivnogo-rynka-1037787399.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220214/novyy-defitsit-na-mirovom-rynke-rastet-nekhvatka-dizelnogo-topliva-1037572107.html

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кабмин абхазии, топливо, министерство экономики, экономика, абхазия