https://sputnik-abkhazia.ru/20220301/minoborony-rossii-ukrainskim-voennym-zablokirovan-vykhod-k-azovskomu-moryu--1037868463.html

Минобороны России: украинским военным заблокирован выход к Азовскому морю

Минобороны России: украинским военным заблокирован выход к Азовскому морю

Минобороны сообщает, что уничтожено 395 танков и других бронемашин, 59 РСЗО, 179 орудий артиллерии и минометов. 01.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-01T16:00+0300

2022-03-01T16:00+0300

2022-03-01T16:16+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/01/1037868706_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_77080b2a4359d5cc2914248dc0b5f25e.jpg

СУХУМ, 1 мар – Sputnik. Выход украинских войск к Азовскому морю полностью заблокирован, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны России."Передовые отряды Народной милиции ДНР вышли на административную границу Донецкой области и соединились с воинскими частями Вооруженных сил Российской Федерации, которые брали под контроль районы Украины вдоль побережья Азовского моря", – сказал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220301/v-rezhime-realnogo-vremeni-spetsoperatsiya-z-na-ukraine-1037867908.html

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, украина, политика