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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220301/minoborony-rossii-ukrainskim-voennym-zablokirovan-vykhod-k-azovskomu-moryu--1037868463.html
Минобороны России: украинским военным заблокирован выход к Азовскому морю
Минобороны России: украинским военным заблокирован выход к Азовскому морю
Минобороны сообщает, что уничтожено 395 танков и других бронемашин, 59 РСЗО, 179 орудий артиллерии и минометов. 01.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-01T16:00+0300
2022-03-01T16:16+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 1 мар – Sputnik. Выход украинских войск к Азовскому морю полностью заблокирован, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны России."Передовые отряды Народной милиции ДНР вышли на административную границу Донецкой области и соединились с воинскими частями Вооруженных сил Российской Федерации, которые брали под контроль районы Украины вдоль побережья Азовского моря", – сказал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220301/v-rezhime-realnogo-vremeni-spetsoperatsiya-z-na-ukraine-1037867908.html
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россия, украина, политика

Минобороны России: украинским военным заблокирован выход к Азовскому морю

16:00 01.03.2022 (обновлено: 16:16 01.03.2022)
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВстреча министров обороны России и Великобритании С. Шойгу и Б. Уоллеса
Встреча министров обороны России и Великобритании С. Шойгу и Б. Уоллеса - Sputnik Абхазия, 1920, 01.03.2022
© Sputnik / Евгений Биятов
/
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Минобороны сообщает, что уничтожено 395 танков и других бронемашин, 59 РСЗО, 179 орудий артиллерии и минометов.
СУХУМ, 1 мар – Sputnik. Выход украинских войск к Азовскому морю полностью заблокирован, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
В режиме реального времени: спецоперация Z на Украине - Sputnik Абхазия, 1920, 01.03.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
В режиме реального времени: спецоперация Z на Украине
16:00
"Передовые отряды Народной милиции ДНР вышли на административную границу Донецкой области и соединились с воинскими частями Вооруженных сил Российской Федерации, которые брали под контроль районы Украины вдоль побережья Азовского моря", – сказал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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