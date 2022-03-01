https://sputnik-abkhazia.ru/20220301/minoborony-rossii-ukrainskim-voennym-zablokirovan-vykhod-k-azovskomu-moryu--1037868463.html
Минобороны России: украинским военным заблокирован выход к Азовскому морю
Минобороны России: украинским военным заблокирован выход к Азовскому морю
Минобороны сообщает, что уничтожено 395 танков и других бронемашин, 59 РСЗО, 179 орудий артиллерии и минометов. 01.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-01T16:00+0300
2022-03-01T16:00+0300
2022-03-01T16:16+0300
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СУХУМ, 1 мар – Sputnik. Выход украинских войск к Азовскому морю полностью заблокирован, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны России."Передовые отряды Народной милиции ДНР вышли на административную границу Донецкой области и соединились с воинскими частями Вооруженных сил Российской Федерации, которые брали под контроль районы Украины вдоль побережья Азовского моря", – сказал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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россия, украина, политика
Минобороны России: украинским военным заблокирован выход к Азовскому морю
16:00 01.03.2022 (обновлено: 16:16 01.03.2022) Подписаться на
Минобороны сообщает, что уничтожено 395 танков и других бронемашин, 59 РСЗО, 179 орудий артиллерии и минометов.
СУХУМ, 1 мар – Sputnik
. Выход украинских войск к Азовскому морю полностью заблокирован, пишет РИА Новости
со ссылкой на Минобороны России.
"Передовые отряды Народной милиции ДНР вышли на административную границу Донецкой области и соединились с воинскими частями Вооруженных сил Российской Федерации, которые брали под контроль районы Украины вдоль побережья Азовского моря", – сказал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.