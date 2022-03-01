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Обращение Абхазии о предоставлении статуса государства-наблюдателя поступило в ООН
Обращение Абхазии о предоставлении статуса государства-наблюдателя поступило в ООН
Министерство иностранных дел продолжит реализацию внешнеполитического курса президента Абхазии, нацеленного на активизацию международных контактов нашей... 01.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-01T15:54+0300
2022-03-01T16:20+0300
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СУХУМ, 1 мар – Sputnik. Обращение главы МИД Абхазии Инала Ардзинба на имя Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о предоставлении республике статуса государства-наблюдателя в Организации Объединенных Наций поступило в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщается на сайте МИД республики. Замминистра иностранных дел Ираклий Тужба сообщил, что Абхазия продолжит курс на преодоление международной изоляции, несмотря на существующие трудности."Объективные сложности, вызванные враждебными действиями Грузии и ее западных партнеров, не влияют на нашу решимость защищать и продвигать национальные интересы Республики Абхазия", – говорится в заявлении.В среду, 9 февраля, Ардзинба на встрече в Москве с вице-президентом Всемирной федерации ассоциаций ООН, первым зампредседателя Российской ассоциации содействия ООН Алексеем Борисовым передал обращение в адрес генсека ООН о рассмотрении возможности закрепления за Абхазией статуса наблюдателя.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220209/prishlo-vremya-deystvovat-inal-ardzinba-dal-intervyu-kanalu-rt--1037502851.html
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мид абхазии, оон, политика, абхазия

Обращение Абхазии о предоставлении статуса государства-наблюдателя поступило в ООН

15:54 01.03.2022 (обновлено: 16:20 01.03.2022)
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Министерство иностранных дел продолжит реализацию внешнеполитического курса президента Абхазии, нацеленного на активизацию международных контактов нашей страны.
СУХУМ, 1 мар – Sputnik. Обращение главы МИД Абхазии Инала Ардзинба на имя Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о предоставлении республике статуса государства-наблюдателя в Организации Объединенных Наций поступило в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщается на сайте МИД республики.
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова с главами МИД Южной Осетии и Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 09.02.2022
"Пришло время действовать": Инал Ардзинба дал интервью каналу RT
9 февраля, 17:30
Замминистра иностранных дел Ираклий Тужба сообщил, что Абхазия продолжит курс на преодоление международной изоляции, несмотря на существующие трудности.
"Объективные сложности, вызванные враждебными действиями Грузии и ее западных партнеров, не влияют на нашу решимость защищать и продвигать национальные интересы Республики Абхазия", – говорится в заявлении.
В среду, 9 февраля, Ардзинба на встрече в Москве с вице-президентом Всемирной федерации ассоциаций ООН, первым зампредседателя Российской ассоциации содействия ООН Алексеем Борисовым передал обращение в адрес генсека ООН о рассмотрении возможности закрепления за Абхазией статуса наблюдателя.
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