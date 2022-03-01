https://sputnik-abkhazia.ru/20220301/obraschenie-abkhazii-o-predostavlenii-statusa-gosudarstva-nablyudatelya-postupilo-v-oon-1037868023.html
Обращение Абхазии о предоставлении статуса государства-наблюдателя поступило в ООН
Обращение Абхазии о предоставлении статуса государства-наблюдателя поступило в ООН
Министерство иностранных дел продолжит реализацию внешнеполитического курса президента Абхазии, нацеленного на активизацию международных контактов нашей... 01.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-01T15:54+0300
2022-03-01T15:54+0300
2022-03-01T16:20+0300
мид абхазии
оон
политика
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/06/1e/1032741303_22:0:3663:2048_1920x0_80_0_0_15ad4e4e37627243acd5dfc149d88a0c.jpg
СУХУМ, 1 мар – Sputnik. Обращение главы МИД Абхазии Инала Ардзинба на имя Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о предоставлении республике статуса государства-наблюдателя в Организации Объединенных Наций поступило в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщается на сайте МИД республики. Замминистра иностранных дел Ираклий Тужба сообщил, что Абхазия продолжит курс на преодоление международной изоляции, несмотря на существующие трудности."Объективные сложности, вызванные враждебными действиями Грузии и ее западных партнеров, не влияют на нашу решимость защищать и продвигать национальные интересы Республики Абхазия", – говорится в заявлении.В среду, 9 февраля, Ардзинба на встрече в Москве с вице-президентом Всемирной федерации ассоциаций ООН, первым зампредседателя Российской ассоциации содействия ООН Алексеем Борисовым передал обращение в адрес генсека ООН о рассмотрении возможности закрепления за Абхазией статуса наблюдателя.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220209/prishlo-vremya-deystvovat-inal-ardzinba-dal-intervyu-kanalu-rt--1037502851.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/06/1e/1032741303_479:0:3210:2048_1920x0_80_0_0_6943e745adc956085aecf9871cddd5b0.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мид абхазии, оон, политика, абхазия
Обращение Абхазии о предоставлении статуса государства-наблюдателя поступило в ООН
15:54 01.03.2022 (обновлено: 16:20 01.03.2022) Подписаться на
Министерство иностранных дел продолжит реализацию внешнеполитического курса президента Абхазии, нацеленного на активизацию международных контактов нашей страны.
СУХУМ, 1 мар – Sputnik.
Обращение главы МИД Абхазии Инала Ардзинба на имя Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о предоставлении республике статуса государства-наблюдателя в Организации Объединенных Наций поступило в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщается на сайте
МИД республики.
Замминистра иностранных дел Ираклий Тужба сообщил, что Абхазия продолжит курс на преодоление международной изоляции, несмотря на существующие трудности.
"Объективные сложности, вызванные враждебными действиями Грузии и ее западных партнеров, не влияют на нашу решимость защищать и продвигать национальные интересы Республики Абхазия", – говорится в заявлении.
В среду, 9 февраля, Ардзинба на встрече в Москве с вице-президентом Всемирной федерации ассоциаций ООН, первым зампредседателя Российской ассоциации содействия ООН Алексеем Борисовым передал обращение в адрес генсека ООН о рассмотрении возможности закрепления за Абхазией статуса наблюдателя.