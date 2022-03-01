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https://sputnik-abkhazia.ru/20220301/ogranichenie-poletov-v-ryad-aeroportov-rossii-prodleno-do-8-marta-1037867484.html
Ограничение полетов в ряд аэропортов России продлено до 8 марта
Ограничение полетов в ряд аэропортов России продлено до 8 марта
Росавиация приостановила работу аэропортов нескольких южных городов 24 февраля. 01.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-01T15:25+0300
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СУХУМ, 1 мар - Sputnik. Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлен до 8 марта 03:45, сообщает Росавиация."Режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России продлен до 08 марта 2022 года 03:45 часов по московскому времени", - говорится в сообщении.Полеты временно ограничены в аэропорты: Остальные аэропорты России, включая международные, работают в штатном режиме."Для организации перевозки пассажиров в закрытые аэропорты российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы", - отмечает Росавиация.Ведомство также сообщает, что обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на их официальных сайтах, включая социальные сети.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/vremennyy-khab-budet-sozdan-v-sochi-dlya-normalizatsii-aviasoobscheniya-1037765426.html
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Ограничение полетов в ряд аэропортов России продлено до 8 марта

15:25 01.03.2022
© Sputnik / Нина Зотина / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт "Сочи" в Адлере
Международный аэропорт Сочи в Адлере - Sputnik Абхазия, 1920, 01.03.2022
© Sputnik / Нина Зотина
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Росавиация приостановила работу аэропортов нескольких южных городов 24 февраля.
СУХУМ, 1 мар - Sputnik. Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлен до 8 марта 03:45, сообщает Росавиация.

"Режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России продлен до 08 марта 2022 года 03:45 часов по московскому времени", - говорится в сообщении.

Полеты временно ограничены в аэропорты:
Анапа,
Белгород,
Брянск,
Воронеж,
Геленджик,
Краснодар,
Курск,
Липецк,
Ростов-на-Дону,
Симферополь,
Элиста.
Остальные аэропорты России, включая международные, работают в штатном режиме.

"Для организации перевозки пассажиров в закрытые аэропорты российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы", - отмечает Росавиация.
В зоне таможенного контроля аэропорта города Сочи. - Sputnik Абхазия, 1920, 24.02.2022
Временный хаб будет создан в Сочи для нормализации авиасообщения
24 февраля, 21:06
Ведомство также сообщает, что обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на их официальных сайтах, включая социальные сети.
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