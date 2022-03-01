Ограничение полетов в ряд аэропортов России продлено до 8 марта
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Росавиация приостановила работу аэропортов нескольких южных городов 24 февраля.
СУХУМ, 1 мар - Sputnik. Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлен до 8 марта 03:45, сообщает Росавиация.
"Режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России продлен до 08 марта 2022 года 03:45 часов по московскому времени", - говорится в сообщении.
Полеты временно ограничены в аэропорты:
"Режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России продлен до 08 марта 2022 года 03:45 часов по московскому времени", - говорится в сообщении.
Полеты временно ограничены в аэропорты:
Анапа,
Белгород,
Брянск,
Воронеж,
Геленджик,
Краснодар,
Курск,
Липецк,
Ростов-на-Дону,
Симферополь,
Элиста.
Остальные аэропорты России, включая международные, работают в штатном режиме.
"Для организации перевозки пассажиров в закрытые аэропорты российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы", - отмечает Росавиация.
"Для организации перевозки пассажиров в закрытые аэропорты российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы", - отмечает Росавиация.
24 февраля, 21:06
Ведомство также сообщает, что обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на их официальных сайтах, включая социальные сети.