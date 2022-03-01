https://sputnik-abkhazia.ru/20220301/ogranichenie-poletov-v-ryad-aeroportov-rossii-prodleno-do-8-marta-1037867484.html

Ограничение полетов в ряд аэропортов России продлено до 8 марта

Ограничение полетов в ряд аэропортов России продлено до 8 марта

Росавиация приостановила работу аэропортов нескольких южных городов 24 февраля. 01.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-01T15:25+0300

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СУХУМ, 1 мар - Sputnik. Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлен до 8 марта 03:45, сообщает Росавиация."Режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России продлен до 08 марта 2022 года 03:45 часов по московскому времени", - говорится в сообщении.Полеты временно ограничены в аэропорты: Остальные аэропорты России, включая международные, работают в штатном режиме."Для организации перевозки пассажиров в закрытые аэропорты российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы", - отмечает Росавиация.Ведомство также сообщает, что обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на их официальных сайтах, включая социальные сети.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/vremennyy-khab-budet-sozdan-v-sochi-dlya-normalizatsii-aviasoobscheniya-1037765426.html

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