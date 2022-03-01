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Прогноз погоды в Абхазии на среду 2 марта
Прогноз погоды в Абхазии на среду 2 марта
Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием атмосферного фронта южного циклона. 01.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-01T17:50+0300
2022-03-01T17:50+0300
2022-03-01T17:50+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 1 мар – Sputnik. В среду, 2 марта, в Абхазии ожидается облачная погода, умеренный дождь, переходящий в ливневый дождь, местами возможна гроза, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, в порывах от 9 до 14 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +7°С до +12°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды слабое и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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+74956456601
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 2 марта
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Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием атмосферного фронта южного циклона.
СУХУМ, 1 мар – Sputnik. В среду, 2 марта, в Абхазии ожидается облачная погода, умеренный дождь, переходящий в ливневый дождь, местами возможна гроза, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, в порывах от 9 до 14 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +7°С до +12°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды слабое и значительное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.