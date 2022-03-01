https://sputnik-abkhazia.ru/20220301/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-2-marta-1037870644.html

Прогноз погоды в Абхазии на среду 2 марта

Прогноз погоды в Абхазии на среду 2 марта

Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием атмосферного фронта южного циклона. 01.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-01T17:50+0300

2022-03-01T17:50+0300

2022-03-01T17:50+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 1 мар – Sputnik. В среду, 2 марта, в Абхазии ожидается облачная погода, умеренный дождь, переходящий в ливневый дождь, местами возможна гроза, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, в порывах от 9 до 14 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +7°С до +12°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды слабое и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии