https://sputnik-abkhazia.ru/20220301/pushilin-voennoplennye-obespecheny-pitaniem-i-medpomoschyu-1037860518.html

Пушилин: военнопленные обеспечены питанием и медпомощью

Пушилин: военнопленные обеспечены питанием и медпомощью

По данным на 28 февраля, подразделения ДНР взяли под контроль 18 населенных пунктов. 01.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-01T11:54+0300

2022-03-01T11:54+0300

2022-03-01T12:06+0300

военная спецоперация рф в донбассе

днр

лнр

политика

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/01/1037860175_0:191:2965:1858_1920x0_80_0_0_0d48b125a18e2c62c7f77eafa5b3d870.jpg

СУХУМ, 1 мар – Sputnik. Украинские военнопленные обеспечены питанием и медпомощью, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".Он подчеркнул, что со стороны военных ДНР и Министерства обороны России к военнопленным прослеживается уважительное отношение. По словам Пушилина, количество украинских военных, сдавшихся в плен, исчисляется в сотнях."Пока это расценивается сотнями, не тысячи, я говорю про Донецкую, Луганскую республики", – заявил глава ДНР.На утро понедельника, по данным Минобороны России, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220301/v-dnr-zayavili-chto-natsionalisty-napadayut-na-ukrainskuyu-tekhniku-i-vydayut-ee-za-rossiyskuyu-1037859662.html

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

днр, лнр, политика, россия, украина