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Пушилин: военнопленные обеспечены питанием и медпомощью
Пушилин: военнопленные обеспечены питанием и медпомощью
По данным на 28 февраля, подразделения ДНР взяли под контроль 18 населенных пунктов. 01.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-01T11:54+0300
2022-03-01T11:54+0300
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СУХУМ, 1 мар – Sputnik. Украинские военнопленные обеспечены питанием и медпомощью, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".Он подчеркнул, что со стороны военных ДНР и Министерства обороны России к военнопленным прослеживается уважительное отношение. По словам Пушилина, количество украинских военных, сдавшихся в плен, исчисляется в сотнях."Пока это расценивается сотнями, не тысячи, я говорю про Донецкую, Луганскую республики", – заявил глава ДНР.На утро понедельника, по данным Минобороны России, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220301/v-dnr-zayavili-chto-natsionalisty-napadayut-na-ukrainskuyu-tekhniku-i-vydayut-ee-za-rossiyskuyu-1037859662.html
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днр, лнр, политика, россия, украина
Пушилин: военнопленные обеспечены питанием и медпомощью
11:54 01.03.2022 (обновлено: 12:06 01.03.2022) Подписаться на
По данным на 28 февраля, подразделения ДНР взяли под контроль 18 населенных пунктов.
СУХУМ, 1 мар – Sputnik.
Украинские военнопленные обеспечены питанием и медпомощью, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live
".
Он подчеркнул, что со стороны военных ДНР и Министерства обороны России к военнопленным прослеживается уважительное отношение.
"Они сложили оружие... всех, кто сложил оружие, у нас стоит задача вернуть их домой после того, как закончатся боевые действия, после того, как они напишут расписки о том, что они не будут воевать против Донецкой народной республики, Луганской народной республики и Российской Федерации. Всех, кто сложит оружие. Они всем необходимым обеспечены, питанием, медпомощью, до окончания боевых действий", – сказал он.
По словам Пушилина, количество украинских военных, сдавшихся в плен, исчисляется в сотнях.
"Пока это расценивается сотнями, не тысячи, я говорю про Донецкую, Луганскую республики", – заявил глава ДНР.
На утро понедельника, по данным Минобороны России, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.