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В ДНР заявили, что националисты нападают на украинскую технику и выдают ее за российскую
В ДНР заявили, что националисты нападают на украинскую технику и выдают ее за российскую
На утро понедельника, по данным Минобороны России, поражены более 1,1 тысячи объектов. 01.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-01T11:25+0300
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СУХУМ, 1 мар – Sputnik. Националисты нападают на украинскую военную технику и выдают ее за технику ВС России, чтобы получить вознаграждения, заявили в Народной милиции ДНР, пишет РИА Новости.В Народной милиции ДНР также заявили, что "продолжает поступать информация о бесчинствах националистических формирований, которые, получив оружие по указу Зеленского, используют его против мирных жителей с целью грабежа".На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались. Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/minoborony-rossiya-polozhit-konets-ugrozam-so-storony-kievskogo-rezhima-1037845750.html
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В ДНР заявили, что националисты нападают на украинскую технику и выдают ее за российскую
11:25 01.03.2022 (обновлено: 12:03 01.03.2022) Подписаться на
На утро понедельника, по данным Минобороны России, поражены более 1,1 тысячи объектов.
СУХУМ, 1 мар – Sputnik
. Националисты нападают на украинскую военную технику и выдают ее за технику ВС России, чтобы получить вознаграждения, заявили в Народной милиции ДНР, пишет РИА Новости.
"После заявления ряда украинских олигархов о вознаграждении украинских националистов за уничтожение техники в размере от 500 до 1000 долларов за единицу, с целью наживы боевики территориальной обороны начали совершать нападения на остатки боевой техники вооруженных формирований Украины, выдавая ее за технику Вооруженных сил Российской Федерации", – говорится в сообщении в Telegram.
В Народной милиции ДНР также заявили, что "продолжает поступать информация о бесчинствах националистических формирований, которые, получив оружие по указу Зеленского, используют его против мирных жителей с целью грабежа".
На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались. Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.