https://sputnik-abkhazia.ru/20220301/v-dnr-zayavili-chto-natsionalisty-napadayut-na-ukrainskuyu-tekhniku-i-vydayut-ee-za-rossiyskuyu-1037859662.html

В ДНР заявили, что националисты нападают на украинскую технику и выдают ее за российскую

В ДНР заявили, что националисты нападают на украинскую технику и выдают ее за российскую

На утро понедельника, по данным Минобороны России, поражены более 1,1 тысячи объектов. 01.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-01T11:25+0300

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СУХУМ, 1 мар – Sputnik. Националисты нападают на украинскую военную технику и выдают ее за технику ВС России, чтобы получить вознаграждения, заявили в Народной милиции ДНР, пишет РИА Новости.В Народной милиции ДНР также заявили, что "продолжает поступать информация о бесчинствах националистических формирований, которые, получив оружие по указу Зеленского, используют его против мирных жителей с целью грабежа".На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались. Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/minoborony-rossiya-polozhit-konets-ugrozam-so-storony-kievskogo-rezhima-1037845750.html

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