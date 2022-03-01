https://sputnik-abkhazia.ru/20220301/rezhim-povyshennoy-gotovnosti-po-covid-na-kubani-prodlen-do-30-maya-1037857435.html

Режим повышенной готовности по COVID на Кубани продлен до 30 мая

Режим повышенной готовности по COVID на Кубани продлен до 30 мая

Режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса был введен в Краснодарском крае в марте 2020 года. 01.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-01T10:25+0300

2022-03-01T10:25+0300

2022-03-01T10:25+0300

мировая пандемия коронавируса covid-19

краснодарский край

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СУХУМ, 1 мар – Sputnik. Режим повышенной готовности, введенный на Кубани почти два года назад в связи с распространением коронавируса, продлен до конца весны, сообщает администрация Краснодарского края.До конца весны сохраняются все действующие ограничения. В частности, допускается посещение ряда мероприятий и объектов совершеннолетними только при наличии справки или QR-кода о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании, справки о медицинском отводе от вакцинации.Работа учреждений и организаций различных сфер, проведение мероприятий, не ограниченных постановлением, возможна только при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора.Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса власти Краснодарского края ввели с 13 марта 2020 года, с тех пор он неоднократно продлевался.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220128/skorik-ob-omikrone-nevozmozhno-ostanovit-nikakimi-ogranichitelnymi-merami-1037329011.html

краснодарский край

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мировая пандемия коронавируса covid-19, краснодарский край