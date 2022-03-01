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Украина отозвала посла в Грузии
Украина отозвала посла в Грузии
В Тбилиси ежедневно проходят многотысячные акции с требованием присоединиться к введенным Западом финансовым и экономическим санкциям против России. 01.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-01T16:35+0300
2022-03-01T16:35+0300
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СУХУМ, 1 мар – Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отзыве посла Украины в Грузии, пишет РИА Новости. Ранее премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна не присоединится к введенным финансовым и экономическим санкциям Запада против России. В Тбилиси проходят акции протеста с требованием отставки премьера.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/gruziya-obyasnila-otkaz-ot-vvedeniya-sanktsiy-protiv-rossii-1037839709.html
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Украина отозвала посла в Грузии
16:35 01.03.2022 (обновлено: 16:52 01.03.2022) Подписаться на
В Тбилиси ежедневно проходят многотысячные акции с требованием присоединиться к введенным Западом финансовым и экономическим санкциям против России.
СУХУМ, 1 мар – Sputnik.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отзыве посла Украины в Грузии, пишет РИА Новости.
Ранее премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна не присоединится к введенным финансовым и экономическим санкциям Запада против России. В Тбилиси проходят акции протеста с требованием отставки премьера.
"Незамедлительно отзываем посла из Грузии за препятствия для добровольцев, которые хотят нам помочь, за неморальную позицию по отношению к санкциям", – сказал Зеленский в обращении.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".