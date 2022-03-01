https://sputnik-abkhazia.ru/20220301/ukraina-otozvala-posla-v-gruzii-1037869856.html

Украина отозвала посла в Грузии

Украина отозвала посла в Грузии

В Тбилиси ежедневно проходят многотысячные акции с требованием присоединиться к введенным Западом финансовым и экономическим санкциям против России. 01.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-01T16:35+0300

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СУХУМ, 1 мар – Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отзыве посла Украины в Грузии, пишет РИА Новости. Ранее премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна не присоединится к введенным финансовым и экономическим санкциям Запада против России. В Тбилиси проходят акции протеста с требованием отставки премьера.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/gruziya-obyasnila-otkaz-ot-vvedeniya-sanktsiy-protiv-rossii-1037839709.html

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грузия, украина, политика, в мире, россия, санкции