https://sputnik-abkhazia.ru/20220301/vrach-nazvala-chastye-proyavleniya-postkovidnogo-sindroma-u-perebolevshikh-omikron-shtammom-1037855848.html

Врач назвала частые проявления постковидного синдрома у переболевших омикрон-штаммом

Врач назвала частые проявления постковидного синдрома у переболевших омикрон-штаммом

Проявления постковидного синдрома после омикрона менее выражены. 01.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-01T08:25+0300

2022-03-01T08:25+0300

2022-03-01T08:25+0300

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СУХУМ, 1 мар - Sputnik. Среди основных жалоб при постковидном синдроме у переболевших "омикроном" — слабость, ухудшение памяти, головные боли, проблемы с давлением, пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяну Руженцова.Она отметила, что у переболевших омикрон-штаммом реже проявляется постковидный синдром. По ее словам, проявления постковидного синдрома после микрона менее выражены.При этом тяжесть течения постковидного синдрома зависит не только от штамма, но и от особенностей иммунного ответа пациента, общего состояния здоровья, своевременности и правильности лечения, уточнила специалист.По мнению медиков, для восстановления пациентам необходимо правильное питание с достаточным количеством белка, клетчатки, сложных углеводов, витаминов и минералов. Некоторым переболевшим коронавирусом, особенно тем, кто перенес болезнь в тяжелой форме, нужны различные реабилитационные процедуры: физиотерапия, санаторно-курортное лечение.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220223/protokoly-lecheniya-pri-omikrone--izmenilis-v-rossii-1037732710.html

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