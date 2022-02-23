https://sputnik-abkhazia.ru/20220223/protokoly-lecheniya-pri-omikrone--izmenilis-v-rossii-1037732710.html

Протоколы лечения при "омикроне" изменились в России

Протоколы лечения при "омикроне" изменились в России

В России за сутки выявили 137 642 новых случая COVID-19, госпитализированы 16 349 человек 23.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-23T13:12+0300

2022-02-23T13:12+0300

2022-02-23T13:41+0300

мировая пандемия коронавируса covid-19

министерство здравоохранения рф

новости

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СУХУМ, 23 фев – Sputnik. В связи с быстрым распространением омикрон-штамма коронавируса Минздрав России утвердил новые временные рекомендации по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, сообщает сайт ведомства. Протоколы лечения были подготовлены ведущими российскими специалистами с учетом новых научных данных, касающихся коронавирусной инфекции, а также клинической практики.Основным подходом к лечению COVID-19 по-прежнему является упреждающее лечение до начала развития состояний, угрожающих жизни пациента - пневмонии, сепсиса, острого респираторного дистресс-синдрома.Кроме того, методические рекомендации содержат схемы лечения пациентов, болеющим COVID-19 в легкой или средней форме, а также заболевших ОРВИ и гриппом. По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, новые методики позволяют максимально эффективно оказывать помощь пациентам при омикроне, так как ряд препаратов в случае этого штамма не обладает достаточно эффективностью.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220218/rospotrebnadzor-otsenil-posledstviya-omikrona-v-sravnenii-s-drugimi-shtammami-1037643994.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220216/skolko-privivok-zaschischayut-ot-omikron-shtamma-1037609472.html

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мировая пандемия коронавируса covid-19, министерство здравоохранения рф, новости