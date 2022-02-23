https://sputnik-abkhazia.ru/20220223/protokoly-lecheniya-pri-omikrone--izmenilis-v-rossii-1037732710.html
Протоколы лечения при "омикроне" изменились в России
Протоколы лечения при "омикроне" изменились в России
В России за сутки выявили 137 642 новых случая COVID-19, госпитализированы 16 349 человек 23.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-23T13:12+0300
2022-02-23T13:12+0300
2022-02-23T13:41+0300
мировая пандемия коронавируса covid-19
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СУХУМ, 23 фев – Sputnik. В связи с быстрым распространением омикрон-штамма коронавируса Минздрав России утвердил новые временные рекомендации по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, сообщает сайт ведомства. Протоколы лечения были подготовлены ведущими российскими специалистами с учетом новых научных данных, касающихся коронавирусной инфекции, а также клинической практики.Основным подходом к лечению COVID-19 по-прежнему является упреждающее лечение до начала развития состояний, угрожающих жизни пациента - пневмонии, сепсиса, острого респираторного дистресс-синдрома.Кроме того, методические рекомендации содержат схемы лечения пациентов, болеющим COVID-19 в легкой или средней форме, а также заболевших ОРВИ и гриппом. По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, новые методики позволяют максимально эффективно оказывать помощь пациентам при омикроне, так как ряд препаратов в случае этого штамма не обладает достаточно эффективностью.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220218/rospotrebnadzor-otsenil-posledstviya-omikrona-v-sravnenii-s-drugimi-shtammami-1037643994.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220216/skolko-privivok-zaschischayut-ot-omikron-shtamma-1037609472.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мировая пандемия коронавируса covid-19, министерство здравоохранения рф, новости
Протоколы лечения при "омикроне" изменились в России
13:12 23.02.2022 (обновлено: 13:41 23.02.2022) Подписаться на
В России за сутки выявили 137 642 новых случая COVID-19, госпитализированы 16 349 человек
СУХУМ, 23 фев – Sputnik.
В связи с быстрым распространением омикрон-штамма коронавируса Минздрав России утвердил новые временные рекомендации по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, сообщает сайт
ведомства.
Протоколы лечения были подготовлены ведущими российскими специалистами с учетом новых научных данных, касающихся коронавирусной инфекции, а также клинической практики.
В протоколы включены рекомендации по организации медицинской помощи пациентам с COVID-19 из групп риска при проведении терапии препаратами на основе нейтрализующих вирус моноклональных антител в условиях дневного стационара.
Основным подходом к лечению COVID-19 по-прежнему является упреждающее лечение до начала развития состояний, угрожающих жизни пациента - пневмонии, сепсиса, острого респираторного дистресс-синдрома.
Кроме того, методические рекомендации содержат схемы лечения пациентов, болеющим COVID-19 в легкой или средней форме, а также заболевших ОРВИ и гриппом.
По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, новые методики позволяют максимально эффективно оказывать помощь пациентам при омикроне, так как ряд препаратов в случае этого штамма не обладает достаточно эффективностью.