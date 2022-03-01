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Зеленский прокомментировал переход ко второму раунду переговоров с Россией
Зеленский прокомментировал переход ко второму раунду переговоров с Россией
В понедельник, 28 февраля, прошли переговоры делегации России и Украины на территории Белоруссии. 01.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-01T07:31+0300
2022-03-01T07:31+0300
2022-03-01T07:31+0300
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СУХУМ, 1 мар - Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев проанализирует итоги переговоров с Россией после возвращения своей делегации и решит, как переходить ко второму раунду переговоров, пишет РИА Новости."Когда делегация вернется в Киев, проанализируем услышанное и тогда будем определяться, как переходить ко второму раунду переговоров", — сказал Зеленский в своем видеообращении.Он также отметил, что Россия на переговорах озвучила свою позицию, Украина выдвинула встречные предложения, некоторые сигналы Киев получил.Российско-украинские переговоры прошли в понедельник на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис Владимира Зеленскогозаявил, что "ключевой вопрос переговоров — немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины".
https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/medinskiy-rossiya-i-ukraina-dogovorilis-prodolzhit-peregovornyy-protsess-1037851406.html
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Зеленский прокомментировал переход ко второму раунду переговоров с Россией
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В понедельник, 28 февраля, прошли переговоры делегации России и Украины на территории Белоруссии.
СУХУМ, 1 мар - Sputnik.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев проанализирует итоги переговоров с Россией после возвращения своей делегации и решит, как переходить ко второму раунду переговоров, пишет РИА Новости.
"Когда делегация вернется в Киев, проанализируем услышанное и тогда будем определяться, как переходить ко второму раунду переговоров", — сказал Зеленский в своем видеообращении.
Он также отметил, что Россия на переговорах озвучила свою позицию, Украина выдвинула встречные предложения, некоторые сигналы Киев получил.
"Состоялся первый раунд переговоров между Украиной и Россией… Пока у нас нет такого результата, который мы хотели бы получить", - сказал Зеленский в видеообращении.
Российско-украинские переговоры прошли в понедельник на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис Владимира Зеленскогозаявил, что "ключевой вопрос переговоров — немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины".