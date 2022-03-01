https://sputnik-abkhazia.ru/20220301/zelenskiy-prokommentiroval-perekhod-ko-vtoromu-raundu-peregovorov-s-rossiey-1037855621.html

Зеленский прокомментировал переход ко второму раунду переговоров с Россией

Зеленский прокомментировал переход ко второму раунду переговоров с Россией

В понедельник, 28 февраля, прошли переговоры делегации России и Украины на территории Белоруссии. 01.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-01T07:31+0300

2022-03-01T07:31+0300

2022-03-01T07:31+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 1 мар - Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев проанализирует итоги переговоров с Россией после возвращения своей делегации и решит, как переходить ко второму раунду переговоров, пишет РИА Новости."Когда делегация вернется в Киев, проанализируем услышанное и тогда будем определяться, как переходить ко второму раунду переговоров", — сказал Зеленский в своем видеообращении.Он также отметил, что Россия на переговорах озвучила свою позицию, Украина выдвинула встречные предложения, некоторые сигналы Киев получил.Российско-украинские переговоры прошли в понедельник на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис Владимира Зеленскогозаявил, что "ключевой вопрос переговоров — немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины".

https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/medinskiy-rossiya-i-ukraina-dogovorilis-prodolzhit-peregovornyy-protsess-1037851406.html

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