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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220301/zelenskiy-prokommentiroval-perekhod-ko-vtoromu-raundu-peregovorov-s-rossiey-1037855621.html
Зеленский прокомментировал переход ко второму раунду переговоров с Россией
Зеленский прокомментировал переход ко второму раунду переговоров с Россией
В понедельник, 28 февраля, прошли переговоры делегации России и Украины на территории Белоруссии. 01.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-01T07:31+0300
2022-03-01T07:31+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 1 мар - Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев проанализирует итоги переговоров с Россией после возвращения своей делегации и решит, как переходить ко второму раунду переговоров, пишет РИА Новости."Когда делегация вернется в Киев, проанализируем услышанное и тогда будем определяться, как переходить ко второму раунду переговоров", — сказал Зеленский в своем видеообращении.Он также отметил, что Россия на переговорах озвучила свою позицию, Украина выдвинула встречные предложения, некоторые сигналы Киев получил.Российско-украинские переговоры прошли в понедельник на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис Владимира Зеленскогозаявил, что "ключевой вопрос переговоров — немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины".
https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/medinskiy-rossiya-i-ukraina-dogovorilis-prodolzhit-peregovornyy-protsess-1037851406.html
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россия, украина, белоруссия, политика

Зеленский прокомментировал переход ко второму раунду переговоров с Россией

07:31 01.03.2022
© AFP 2022 / HANDOUTПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - Sputnik Абхазия, 1920, 01.03.2022
© AFP 2022 / HANDOUT
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В понедельник, 28 февраля, прошли переговоры делегации России и Украины на территории Белоруссии.
СУХУМ, 1 мар - Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев проанализирует итоги переговоров с Россией после возвращения своей делегации и решит, как переходить ко второму раунду переговоров, пишет РИА Новости.
Российская делегация прибыла в Белоруссию на переговоры - Sputnik Абхазия, 1920, 28.02.2022
Мединский: Россия и Украина договорились продолжить переговорный процесс
Вчера, 19:33
"Когда делегация вернется в Киев, проанализируем услышанное и тогда будем определяться, как переходить ко второму раунду переговоров", — сказал Зеленский в своем видеообращении.
Он также отметил, что Россия на переговорах озвучила свою позицию, Украина выдвинула встречные предложения, некоторые сигналы Киев получил.
"Состоялся первый раунд переговоров между Украиной и Россией… Пока у нас нет такого результата, который мы хотели бы получить", - сказал Зеленский в видеообращении.
Российско-украинские переговоры прошли в понедельник на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис Владимира Зеленскогозаявил, что "ключевой вопрос переговоров — немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины".
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