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Apple приостановила продажи в России из-за ситуации вокруг Украины
Apple приостановила продажи в России из-за ситуации вокруг Украины
Продукцию Apple невозможно приобрести на официальном сайте онлайн-магазина в России, айфоны 13-й серии и ниже еще были в продаже в ночь на среду, а серия 13... 02.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-02T08:52+0300
2022-03-02T08:52+0300
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СУХУМ, 2 мар – Sputnik. Американская компания Apple сообщила о ряде ограничений для России, включая приостановку продаж товаров на территории страны, передает РИА Новости.В нем также отмечается, что были отключены трафик и отчеты о происшествиях на картах Apple на Украине "из соображений безопасности и мер предосторожности для граждан Украины".На Западе усилился санкционный ажиотаж вокруг России, после начала ей специальной военной операции по защите Донбасса. Помимо жестких экономических мер, в черные списки занесли российского президента, министров, депутатов и журналистов. Воздушное пространство над ЕС и США закрыли для всех российских самолетов. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале спецоперации по демилитаризации Украины.При этом Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению Минобороны, ничего не угрожает.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/rezhim-ozhidaniya-k-chemu-gotovitsya-abkhazskiy-biznes-na-fone-antirossiyskikh-sanktsiy-1037845038.html
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в мире, новости, россия, санкции, apple
Apple приостановила продажи в России из-за ситуации вокруг Украины
08:52 02.03.2022 (обновлено: 10:00 02.03.2022) Подписаться на
Продукцию Apple невозможно приобрести на официальном сайте онлайн-магазина в России, айфоны 13-й серии и ниже еще были в продаже в ночь на среду, а серия 13 pro уже была недоступна.
СУХУМ, 2 мар – Sputnik.
Американская компания Apple сообщила о ряде ограничений для России, включая приостановку продаж товаров на территории страны, передает РИА Новости
.
"Мы приняли ряд шагов в ответ на вторжение. Мы приостановили продажи всех продуктов в России. На прошлой неделе мы остановили экспорт через все каналы сбыта в страну. Apple Pay и другие сервисы были ограничены. RT News и Sputnik News более не доступны для загрузки через App Store вне России", – говорится в распространенном заявлении компании.
В нем также отмечается, что были отключены трафик и отчеты о происшествиях на картах Apple на Украине "из соображений безопасности и мер предосторожности для граждан Украины".
На Западе усилился санкционный ажиотаж вокруг России, после начала ей специальной военной операции по защите Донбасса. Помимо жестких экономических мер, в черные списки занесли российского президента, министров, депутатов и журналистов. Воздушное пространство над ЕС и США закрыли для всех российских самолетов.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале спецоперации по демилитаризации Украины.
При этом Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению Минобороны, ничего не угрожает.