https://sputnik-abkhazia.ru/20220302/apple-priostanovila-prodazhi-v-rossii-iz-za-situatsii-vokrug-ukrainy-1037882004.html

Apple приостановила продажи в России из-за ситуации вокруг Украины

Apple приостановила продажи в России из-за ситуации вокруг Украины

Продукцию Apple невозможно приобрести на официальном сайте онлайн-магазина в России, айфоны 13-й серии и ниже еще были в продаже в ночь на среду, а серия 13... 02.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-02T08:52+0300

2022-03-02T08:52+0300

2022-03-02T10:00+0300

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СУХУМ, 2 мар – Sputnik. Американская компания Apple сообщила о ряде ограничений для России, включая приостановку продаж товаров на территории страны, передает РИА Новости.В нем также отмечается, что были отключены трафик и отчеты о происшествиях на картах Apple на Украине "из соображений безопасности и мер предосторожности для граждан Украины".На Западе усилился санкционный ажиотаж вокруг России, после начала ей специальной военной операции по защите Донбасса. Помимо жестких экономических мер, в черные списки занесли российского президента, министров, депутатов и журналистов. Воздушное пространство над ЕС и США закрыли для всех российских самолетов. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале спецоперации по демилитаризации Украины.При этом Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению Минобороны, ничего не угрожает.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/rezhim-ozhidaniya-k-chemu-gotovitsya-abkhazskiy-biznes-na-fone-antirossiyskikh-sanktsiy-1037845038.html

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в мире, новости, россия, санкции, apple