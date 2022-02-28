https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/rezhim-ozhidaniya-k-chemu-gotovitsya-abkhazskiy-biznes-na-fone-antirossiyskikh-sanktsiy-1037845038.html

Режим ожидания: к чему готовится абхазский бизнес на фоне антироссийских санкций

Режим ожидания: к чему готовится абхазский бизнес на фоне антироссийских санкций

Западные страны ввели ряд антироссийских санкций, что повлияло на ослабление рубля по отношению к доллару. 28.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-28T17:50+0300

2022-02-28T17:50+0300

2022-02-28T17:50+0300

абхазия

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Как санкции повлияют на некоторые секторы бизнеса в Абхазии, почему предприниматели перешли в режим ожидания, изменились ли поведение и предпочтения потребителей, читайте в материале Sputnik.Бадри Есиава, SputnikПрогнозировать раноПредприниматели, работающие в Абхазии, отмечают, что санкции против России со стороны западных стран и Евросоюза не могут пройти мимо республики, так как она находится в рублевой зоне, и большая часть товаров доставляется на ее территорию из России. По словам владельца магазина техники "30 секунд" в Сухуме Дениса Саманба, последствия этих ограничений и изменений на мировом рынке уже повлияли на его бизнес.Цены на товары, уверен он, непременно вырастут прямо пропорционально падению рубля по отношению к доллару. Давать какие-либо прогнозы об изменении стоимости товаров в процентном соотношении Саманба не стал по причине того, что это зависит от множества факторов, предугадать которые пока сложно даже опытным экспертам.При этом он подчеркнул, что в нынешней ситуации не имеет значения, какая страна выступает производителем того или иного товара. Неважно это США или Китай, так как оплата осуществляется в долларах.Саманба признался, что цены на некоторые виды гаджетов, которые сейчас есть в наличии, уже пришлось поднять, но пока незначительно. На вопросы клиентов о том, сколько будет стоить, к примеру, определенная модель смартфона, если ее заказать, ответа в эти дни нет, потому что поставщики тоже выбрали выжидательную стратегию.Что касается ажиотажа среди клиентов или изменения их поведения, такого Саманба не наблюдает. По его мнению, покупатели тоже решили дождаться прояснения ситуации в политике и экономике.Саманба не исключает, что новые экономические условия могут вывести из "игры" некоторые не столь крепкие бизнес-проекты, как это было в 2014 году. С учетом того, что в этот раз пакет антироссийских санкций в разы больше и жестче в сравнении с тем периодом, то последствия могут оказаться гораздо серьезнее.Во избежание такого развития событий, считает он, необходимо адаптироваться под новые условия и, вероятно, пересмотреть подходы к ведению бизнеса. В собственном магазине Саманба планирует снизить издержки и перейти на бюджетные виды товаров, которые будут более доступными для покупателей.СММ-специалист магазина бытовой техники "Эксперт" Леван Лагвилава сказал, что скачки курса всегда влияют на бизнес, и последствия этого ощущают, как предприниматели, так и клиенты. Он также отметил, что цена на определенные группы товаров изменилась в России и в связи с этим – в Абхазии. В пример он привел такие гаджеты премиум класса, как "IPhone".Существенных изменений в работе, ассортименте товара, ценовой политике и в поведении покупателей Лагвилава пока не видит. По его мнению, для полного понимания обстановки и для конкретики прошло слишком мало времени с момента скачка курса рубля к доллару и введения санкций против России. Предметнее на эту тему, предположил он, можно будет говорить через 7-10 дней.По последним данным, которыми обладает Лагвилава, приостановок поставок быть не должно. Сами клиенты тоже сохраняют спокойствие, но задаются вопросом, стоит ли сейчас покупать определенные модели дорогих гаджетов или лучше еще немного подождать."Это волнует тех, кто собирается купить дорогие смартфоны или комплектующие к ним, которые связаны с долларом. Они понимают, что это не товар первой необходимости и еще некоторое время можно походить со старой моделью. Какого-то ажиотажа я не вижу пока. Больше паники происходит в перенасыщенных информационных ресурсах, чем в реальной жизни", – поделился он.Сдержать ценыДиректор по маркетингу торгового дома "Рубин" Елена Храпцова сообщила, что последние политические и экономические события в мире пока на работу их компании не повлияли, но это лишь дело времени.Храпцова уточнила, что компания функционирует в штатном режиме, и паники никакой нет. Товар торговый дом поставляет из Китая, и проблем с этим пока не возникло. Прогнозировать о том, как будут развиваться события, она не стала.Среди клиентов компании тоже сохраняется спокойствие, констатировала директор по маркетингу. Есть повышение спроса на определенные виды товаров, например, на кондиционеры, но это больше связано с подготовкой населения к курортному сезону.Директор крупной компании, специализирующейся на продаже стройматериалов, сантехники и других товарах "Позитив" Астико Садзба рассказал корреспонденту Sputnik, что товар доставляется из трех стран – из России, Турции и Китая.Если с поставками из Турции и Китая пока проблем нет, то на российском направлении не все так гладко."Заводы в России сейчас ничего не продают. В последние три-четыре дня мы ничего не заказывали и, наверное, пока не будем этого делать. Доллар вырос, и стало дорого", – сказал он.Садзба добавил, что цены в магазине пока прежние, но он не исключает, что в скором времени их придется поднять. Точно об этом станет известно в ближайшие десять дней.

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абхазия, экономика, финансы, россия, санкции