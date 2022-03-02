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Байден: США закрывают воздушное пространство для всех российских самолетов
Байден: США закрывают воздушное пространство для всех российских самолетов
На Западе усилился санкционный ажиотаж вокруг России, после начала ею спецоперации по защите Донбасса. Помимо жестких экономических мер, в черные списки... 02.03.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 2 мар – Sputnik. США закрывают воздушное пространство для всех российских самолетов, заявил американский президент Джо Байден, выступая в конгрессе во вторник 2 марта. Об этом сообщает РИА Новости.Традиционно ежегодное обращение президента к конгрессу касается внутренней политики, но в этот раз Байден начал свое выступление с ситуации вокруг Украины.Отмечается, что запрет на использование неба над США коснется всех самолетов, связанных с Россией, в том числе осуществляющих чартерные рейсы. Такую информацию дает американский минтранс.Ранее ЕС полностью закрыл свое воздушное пространство для российских самолетов. Политика изоляции и введения жестких экономических санкций в отношении России усилилась после признания Владимиром Путиным суверенитетов ЛНР и ДНР и последующей специальной военной операции по защите донбасских республик. Кроме того, во вторник стало известно, что компания Boeing приостановил предоставление запчастей, обслуживание и техподдержку российских авиакомпаний.
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Байден: США закрывают воздушное пространство для всех российских самолетов
07:45 02.03.2022 (обновлено: 10:03 02.03.2022) Подписаться на
На Западе усилился санкционный ажиотаж вокруг России, после начала ею спецоперации по защите Донбасса. Помимо жестких экономических мер, в черные списки занесли российского президента, министров, депутатов и журналистов.
СУХУМ, 2 мар – Sputnik.
США закрывают воздушное пространство для всех российских самолетов, заявил американский президент Джо Байден, выступая в конгрессе во вторник 2 марта. Об этом сообщает РИА Новости
.
Традиционно ежегодное обращение президента к конгрессу касается внутренней политики, но в этот раз Байден начал свое выступление с ситуации вокруг Украины.
"Сегодня я объявляю, что мы вслед за нашими союзниками для еще большей изоляции России закрываем американское воздушное пространство для всех российских авиарейсов и добавляем давление на их экономику", – сказал он.
Отмечается, что запрет на использование неба над США коснется всех самолетов, связанных с Россией, в том числе осуществляющих чартерные рейсы. Такую информацию дает американский минтранс.
Ранее ЕС полностью закрыл свое воздушное пространство для российских самолетов. Политика изоляции и введения жестких экономических санкций в отношении России усилилась после признания Владимиром Путиным суверенитетов ЛНР и ДНР и последующей специальной военной операции по защите донбасских республик.
Кроме того, во вторник стало известно, что компания Boeing приостановил предоставление запчастей, обслуживание и техподдержку российских авиакомпаний.