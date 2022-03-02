https://sputnik-abkhazia.ru/20220302/bayden-ssha-zakryvayut-vozdushnoe-prostranstvo-dlya-vsekh-rossiyskikh-samoletov-1037881581.html

Байден: США закрывают воздушное пространство для всех российских самолетов

Байден: США закрывают воздушное пространство для всех российских самолетов

На Западе усилился санкционный ажиотаж вокруг России, после начала ею спецоперации по защите Донбасса. Помимо жестких экономических мер, в черные списки... 02.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-02T07:45+0300

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СУХУМ, 2 мар – Sputnik. США закрывают воздушное пространство для всех российских самолетов, заявил американский президент Джо Байден, выступая в конгрессе во вторник 2 марта. Об этом сообщает РИА Новости.Традиционно ежегодное обращение президента к конгрессу касается внутренней политики, но в этот раз Байден начал свое выступление с ситуации вокруг Украины.Отмечается, что запрет на использование неба над США коснется всех самолетов, связанных с Россией, в том числе осуществляющих чартерные рейсы. Такую информацию дает американский минтранс.Ранее ЕС полностью закрыл свое воздушное пространство для российских самолетов. Политика изоляции и введения жестких экономических санкций в отношении России усилилась после признания Владимиром Путиным суверенитетов ЛНР и ДНР и последующей специальной военной операции по защите донбасских республик. Кроме того, во вторник стало известно, что компания Boeing приостановил предоставление запчастей, обслуживание и техподдержку российских авиакомпаний.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/sanktsii-evrosoyuza-protiv-banka-rossii-vstupili-v-silu-1037828051.html

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россия, сша, в мире, самолеты, авиаперевозки, новости, авиасообщения