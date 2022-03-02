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Более тысячи деятелей образования и культуры Кубани поддержали спецоперацию
Более тысячи деятелей образования и культуры Кубани поддержали спецоперацию
Открытое обращение размещено на одной из интернет-платформ, число подписантов растет каждый день. 02.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-02T18:55+0300
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СУХУМ, 2 мар – Sputnik. Более 1,2 тысячи деятелей образования, науки и культуры Краснодарского края сделали обращение к президенту России Владимиру Путину в поддержку военной операции на Украине.Обращение размещено в интернете, в открытом доступе, к нему могут присоединиться все желающие жители региона. На сегодня число подписавших документ превысило 1,2 тысячи человек. Среди них - ректоры, деканы и преподаватели вузов, директора, учителя и воспитатели школ и детсадов, руководители спортивных школ и школ искусств, творческих коллективов.Подписанты отмечают, что с болью следили за событиями последних лет в Донбассе и с тревогой наблюдали за расширением НАТО на Восток."Вместе с тем мы с тревогой наблюдаем происходящее в нашем собственном российском обществе, в сфере культуры, массовой информации, общественного сознания… В условиях информационного противоборства нас глубоко удручает, что многие представители российской интеллигенции и так называемого "креативного класса" открыто выражают антигосударственную и по сути предательскую позицию, которую они почему-то называют "гражданской", - считают кубанские деятели образования, науки и культуры.При этом согласные с политикой руководства граждане отмечают, что некоторые их соотечественники ослеплены и "несут в своем сознании дух диссидентских кухонь и порочной привычки кусать руку кормящего их государства", другие же попросту заботятся о личных счетах и активах за рубежом, которые могут попасть под санкции.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220302/zhiteli-beyruta-vyshli-na-miting-v-podderzhku-rossii-i-donbassa-1037897010.html
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Более тысячи деятелей образования и культуры Кубани поддержали спецоперацию
18:55 02.03.2022 (обновлено: 18:58 02.03.2022) Подписаться на
Открытое обращение размещено на одной из интернет-платформ, число подписантов растет каждый день.
СУХУМ, 2 мар – Sputnik. Более 1,2 тысячи деятелей образования, науки и культуры Краснодарского края сделали обращение к президенту России Владимиру Путину в поддержку военной операции на Украине.
Обращение размещено в интернете, в открытом доступе, к нему могут присоединиться все желающие жители региона. На сегодня число подписавших документ превысило 1,2 тысячи человек. Среди них - ректоры, деканы и преподаватели вузов, директора, учителя и воспитатели школ и детсадов, руководители спортивных школ и школ искусств, творческих коллективов.
"Уважаемый Владимир Владимирович! Мы - простые российские граждане - педагоги, врачи, деятели культуры, общественники - простая, многонациональная русская интеллигенция, обращаемся к Вам с выражением поддержки и солидарности. Мы солидарны с Вашим решением о начале специальной военной операции по принуждению к миру сошедшего с ума нацистского режима, захватившего власть в результате кровавого антиконституционного переворота в братской Украине", - говорится в обращении.
Подписанты отмечают, что с болью следили за событиями последних лет в Донбассе и с тревогой наблюдали за расширением НАТО на Восток.
"Вместе с тем мы с тревогой наблюдаем происходящее в нашем собственном российском обществе, в сфере культуры, массовой информации, общественного сознания… В условиях информационного противоборства нас глубоко удручает, что многие представители российской интеллигенции и так называемого "креативного класса" открыто выражают антигосударственную и по сути предательскую позицию, которую они почему-то называют "гражданской", - считают кубанские деятели образования, науки и культуры.
При этом согласные с политикой руководства граждане отмечают, что некоторые их соотечественники ослеплены и "несут в своем сознании дух диссидентских кухонь и порочной привычки кусать руку кормящего их государства", другие же попросту заботятся о личных счетах и активах за рубежом, которые могут попасть под санкции.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.