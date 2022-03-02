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Более тысячи деятелей образования и культуры Кубани поддержали спецоперацию

Более тысячи деятелей образования и культуры Кубани поддержали спецоперацию

Открытое обращение размещено на одной из интернет-платформ, число подписантов растет каждый день. 02.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-02T18:55+0300

2022-03-02T18:55+0300

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СУХУМ, 2 мар – Sputnik. Более 1,2 тысячи деятелей образования, науки и культуры Краснодарского края сделали обращение к президенту России Владимиру Путину в поддержку военной операции на Украине.Обращение размещено в интернете, в открытом доступе, к нему могут присоединиться все желающие жители региона. На сегодня число подписавших документ превысило 1,2 тысячи человек. Среди них - ректоры, деканы и преподаватели вузов, директора, учителя и воспитатели школ и детсадов, руководители спортивных школ и школ искусств, творческих коллективов.Подписанты отмечают, что с болью следили за событиями последних лет в Донбассе и с тревогой наблюдали за расширением НАТО на Восток."Вместе с тем мы с тревогой наблюдаем происходящее в нашем собственном российском обществе, в сфере культуры, массовой информации, общественного сознания… В условиях информационного противоборства нас глубоко удручает, что многие представители российской интеллигенции и так называемого "креативного класса" открыто выражают антигосударственную и по сути предательскую позицию, которую они почему-то называют "гражданской", - считают кубанские деятели образования, науки и культуры.При этом согласные с политикой руководства граждане отмечают, что некоторые их соотечественники ослеплены и "несут в своем сознании дух диссидентских кухонь и порочной привычки кусать руку кормящего их государства", другие же попросту заботятся о личных счетах и активах за рубежом, которые могут попасть под санкции.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220302/zhiteli-beyruta-vyshli-na-miting-v-podderzhku-rossii-i-donbassa-1037897010.html

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