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Жители Бейрута вышли на митинг в поддержку России и Донбасса
Жители Бейрута вышли на митинг в поддержку России и Донбасса
С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по защите Донбасса, направленную на демилитаризацию Украины. Ряд западных стран жестко отреагировали... 02.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-02T17:52+0300
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СУХУМ, 2 мар - Sputnik. Граждане Ливана и представители Русской диаспоры провели в Бейруте митинг в поддержку России, сообщает РИА Новости.Мирная акция прошла у стен у посольства Российской Федерации, по инициативе активистов российской диаспоры в Ливане."Это самое малое, что мы можем сделать, придя сегодня поддержать Россию. Мы знаем, какова цена войны с фашизмом. Мы обязаны за всю ту помощь, которую Россия нам предоставляла долгое время. Мы верим в победу над новым фашизмом и НАТО", - сказала еще одна участница акции, ливанка Терез.На месте митинга для поддержания порядка дежурили военные и полиция. Накануне в соцсетях украинской диаспоры в Ливане звучали призывы к провокациям с целью срыва пророссийского митинга.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/siriya-podderzhala-operatsiyu-rossii-na-ukraine-1037834556.html
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Жители Бейрута вышли на митинг в поддержку России и Донбасса
17:52 02.03.2022 (обновлено: 18:11 02.03.2022) Подписаться на
С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по защите Донбасса, направленную на демилитаризацию Украины. Ряд западных стран жестко отреагировали на эту ситуацию, вводят экономические санкции, ограничивают российских артистов и спортсменов с мировым именем.
СУХУМ, 2 мар - Sputnik.
Граждане Ливана и представители Русской диаспоры провели в Бейруте митинг в поддержку России, сообщает РИА Новости
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Мирная акция прошла у стен у посольства Российской Федерации, по инициативе активистов российской диаспоры в Ливане.
"Мы пришли поддержать нашу Родину, наших соотечественников на Донбассе. Мы против фашистов и агрессии НАТО. Россия, Ливан с тобой", - рассказала корреспонденту агентства одна из участниц акции Татьяна.
"Это самое малое, что мы можем сделать, придя сегодня поддержать Россию. Мы знаем, какова цена войны с фашизмом. Мы обязаны за всю ту помощь, которую Россия нам предоставляла долгое время. Мы верим в победу над новым фашизмом и НАТО", - сказала еще одна участница акции, ливанка Терез.
На месте митинга для поддержания порядка дежурили военные и полиция. Накануне в соцсетях украинской диаспоры в Ливане звучали призывы к провокациям с целью срыва пророссийского митинга.