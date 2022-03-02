https://sputnik-abkhazia.ru/20220302/evrosoyuz-reshil-otklyuchit-ot-swift-sem-rossiyskikh-bankov-1037896376.html

Евросоюз решил отключить от SWIFT семь российских банков

Евросоюз решил отключить от SWIFT семь российских банков

Ужесточение санкций Евросоюза против России связано с проведением спецоперации по демилитаризации Украины. 02.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-02T17:01+0300

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СУХУМ, 2 мар – Sputnik. Евросоюз принял решение отключить семь российских банков от системы SWIFT, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.Согласно представленному списку, отключению подлежат ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.Также, в связи с ужесточением санкций, в Россию запрещено "поставлять, передавать или экспортировать" банкноты евро, за рядом исключений.SWIFT – международная система специализированных услуг по обмену финансовыми сообщениями и совершению платежей между банками разных стран. С ее помощью финансовые учреждения во всем мире могут отправлять и получать информацию о финансовых операциях в безопасной, стандартизированной и надежной форме.С началом спецоперации на Украине западные страны объявили о введении новых санкций против России. Так, Евросоюз запретил операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ. Также под ограничения попали несколько крупнейших финансовых организаций, в том числе Сбербанк и ВТБ.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220301/otklyuchenie-bankov-rossii-ot-swift-i-zamorozka-aktivov-tsentrobanka-chto-budet-dalshe-1037878301.html

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