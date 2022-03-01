https://sputnik-abkhazia.ru/20220301/otklyuchenie-bankov-rossii-ot-swift-i-zamorozka-aktivov-tsentrobanka-chto-budet-dalshe-1037878301.html

Отключение банков России от SWIFT и заморозка активов Центробанка: что будет дальше

Отключение банков России от SWIFT и заморозка активов Центробанка: что будет дальше

В начале этой недели главы МИД стран-участниц Европейского союза согласовали новые, "более жесткие санкции" против России на фоне проходящей на украинской... 01.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-01T20:54+0300

2022-03-01T20:54+0300

2022-03-01T20:54+0300

россия

экономика

санкции

финансы

центральный банк рф

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СУХУМ, 1 мар - Sputnik. В их числе – отключение ряда российских банков от SWIFT и заморозка активов Центрального банка России, находящихся в финансовых организациях стран так называемой "большой семерки" (за исключением Японии).Как на России и странах ближнего зарубежья скажутся новые санкции, читайте в материале Вадима Павлова для Sputnik. Согласно заявлениям, доносящимся с Запада – данная мера парализует значительную часть российских ЗВР, что, по их замыслу, должно заблокировать российскому Центробанку возможность продавать валюту на рынке, поддерживая рубль.Отключение же российских банков от SWIFT должно "помешать им работать по всему миру и эффективно заблокировать российские экспорт и импорт".То есть, простыми словами: план Запада заключается в том, чтобы быстро обрушить российскую валюту и экономику.Что теперь ждет Россию и страны бывшего СССР, экономики которых тесно с ней связаны – разбирался Sputnik.Угрозы сбываются – чем грозит отключение от SWIFT?В минувшее воскресенье США и страны Евросоюза объявили о готовности произвести отключение России от SWIFT. Однако не всей страны, как Запад угрожал в течение восьми лет, а лишь часть российских банков.Конкретики страны Запада пока не предоставили.В головной компании SWIFT заявили, что примут решение об отключении российских банков после того, как получат юридические инструкции по этому поводу от Еврокомиссии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Канады и США, которые намерены запретить ряду российских организаций доступ к системе."Мы работаем с властями указанных стран, чтобы понять, каких организаций коснутся меры, и отключим их, как получим соответствующие юридические инструкции", - сказано в сообщении.SWIFT представляет собой международную межбанковскую систему передачи информации и совершения платежей. Она не владеет никакими активами и не управляет счетами своих клиентов. Она лишь позволяет банкам во всем мире отправлять и получать информацию о финансовых операциях.Да, данная система удобна и широко применяется во всем мире, однако параллельно SWIFT существует несколько альтернативных систем обмена банковской информацией, напоминает директор Института социально-экономических исследований, доктор экономических наук Алексей Зубец.Так, если еще пять лет назад во внутрироссийских расчетах доля SWIFT превышала 80%, то к сегодняшнему дню она снизилась в четыре раза – до 20%.Все дело в том, что с 2017 года в РФ функционирует Система передачи финансовых сообщений (СПФС), тестированием которой российский Центробанк занимался с 2014 года. Если изначально СПФС была ориентирована на пользователей внутри страны, то с прошлого года к ней подключили банки ряда стран (помимо стран ЕАЭС подключены банки Турции, Франции, Японии, Швеции, Кубы, Таджикистана). По итогам 2020 года трафик сообщений через СПФС превышал трафик SWIFT во внутрироссийских платежах, причем помимо обеих систем использовались и другие каналы передачи данных."Наша страна не стояла на месте и у нас имеется собственный аналог SWIFT, поэтому для обычных граждан это не такая серьезная проблема, - говорит доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова. - Даже те санкции, которые сейчас действуют на ряд российских банков, обычный клиент мог особо не ощутить. При этом видится, что все банки вряд ли будут отключены от системы, поскольку это, скорее, принесёт худшие последствия для компании-держателя технологии SWIFT – все-таки это частная компания и она получает доходы от банков. Что касается ресурсов, то пока мы видим, что поставки стабильны. Каких-то существенных объявлений не сделано".Также отключение России от SWIFT не означает, что россияне лишатся доступа к международным платежным системам Visa и Mastercard.Да, обе платежные системы уже объявили об отключении российских банков, попавших под санкции, однако это значит, что данные банки не смогут выпускать новые карты, тогда как уже выданные продолжат работать в России без ограничений. Это возможно благодаря Национальной системе платежных карт (НСПК), которую как раз для перестраховки от таких рестрикций в 2014 году создал ЦБ РФ. Средствам клиентов всех банков на счетах, привязанных к картам данных платежных систем, также ничего не угрожает.По его словам, не стоит беспокоиться об изменениях принципов расчетов и возможности влияния на них извне, поскольку все платежи на территории РФ обрабатываются посредством клирингового центра НСПК."Все банки-эквайеры (в них открыты расчетные счета продавцов) работают штатно, обеспечивая мерчант-счетам (на них поступают платежи от покупателей) своевременное возмещение денежных средств, - продолжает Георгий Никонов. - Безусловно, сложившаяся обстановка способствует развитию и популяризации российской платежной системы МИР, чья эмиссия растет от года к году. Что будет с международными расчетами и трансграничными переводами сейчас сказать сложно, поскольку все меняется каждый день. Но мы продолжаем штатно работать, обеспечивая стабильный прием эквайринговых платежей и выплат на банковские карты для наших клиентов и партнеров".При этом отключение России от SWIFT ударит по экономике стран Запада, отмечают опрошенные Sputnik эксперты, поскольку при расчетах с РФ за продажу своей продукции, а также за покупку нефти, газа, металлов и прочих товаров, они пользуются именно этой системой."Если Европа отключит Россию от SWIFT, то каким образом они планируют получать деньги за продажу своей продукции в РФ? Россия – 5-й по величине торговый партнер Евросоюза, они ежегодно продают в РФ продукции примерно на 80 млрд евро. И каким образом они получат эти 80 млрд, если европейские банки не смогут контактировать с российскими? Это было бы очень серьезным ударом по европейской экономике", - рассуждает Алексей Зубец.Судя по заявлениям чиновников США и ЕС, они ищут способы сохранить в SWIFT возможности, обеспечивающие торговлю РФ энергоресурсами, понимая, какой ущерб отказ от этих поставок нанесет мировой экономике, особенно европейской, продолжает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая.Отключение от SWIFT – это не запрет проводить международные расчеты, но оно может потребовать перехода на другие системы верификации сделок, утверждает эксперт."Пока не будет найдена приемлемая альтернатива, это может затруднять, замедлять транзакции, приводить к росту их стоимости. Внешнеторговые потоки могут перестраиваться с учетом банков, не попавших под блокирующие санкции. Проблема состоит еще и в том, что по сообщениям в СМИ, многие контрагенты пока изучают ситуацию и избегают заключения новых сделок с российскими сырьевыми товарами, опасаясь трудностей в страховании, финансировании, возможности вторичных санкций", - заключает Ольга БеленькаяСтоит отметить, что на фоне введения антироссийских санкций спотовые цены на газ в Европе резко выросли – на хабе TTF они взлетели на 36% и составили более $1,5 тыс. за тысячу кубометровТакже фиксируется скачок цен на нефть – например, Brentподорожала на 5% и превысила показатель в $103 за баррель.Что будет с экономикой РФ после "воровства" Западом ее золотовалютных резервов?Страны Запада также приняли решение заморозить активы российского Центробанка. Цель - помешать ЦБ использовать золотовалютные резервы для поддержки рубля в условиях санкционного давления на экономику страны.Раскладку по валютным и географическим показателям ЦБ РФ раскрывал в начале этого года по состоянию на середину 2021 году – то есть, с того момента прошло более полугода и российский Центробанк мог вывести значительную часть средств из недружественно настроенных стран на фоне санкционных рисков. По тем данным – в странах, вводящих сегодня санкции, находилось менее половины от всех ЗВР.О "заморозке" объявили страны "большой семерки" за исключением Японии – США, Канада, Франция, Германия, Италия и Великобритания. Япония заявила о присоединении лишь к санкциям, предусматривающим отключение ряда российских банков от SWIFT.Исходя из январских данных ЦБ РФ, можно предположить, что доля активов Центробанка, расположенная в странах "большой семерки" без Японии, составляет порядка 38% и блокировке подвергнутся около $240 млрд.Так, даже за вычетом этих средств, золотовалютных резервов у России больше, чем во всех странах Евросоюза, а также США и Канады.По словам верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, Россия подготовилась к возможным ограничениям."Текущая валютная структура активов ЦБ неизвестна - последние доступные данные относятся к середине прошлого года, - говорит Ольга Беленькая. - Однако защищенными можно считать монетарное золото ЦБ, находящееся в России (сейчас его оценка составляет $132 млрд), часть валютных резервов в юанях (13%), валютный кэш, вероятно, резервы в Международном валютном фонде (МВФ) и специальных правах заимствования (SDR, расчетная единица МВФ). По-видимому, речь может идти примерно о половине резервов, но, возможно, и больше – за прошедшее время ЦБ мог дополнительно подготовиться к возможным санкциям"."Что-то, наверное, ЦБ РФ успел спасти за последние дни, перетащить резервы из этих стран куда-то еще, - говорит Алексей Зубец. – Основная часть валютных запасов, которые сегодня есть у России, это золото и юани".По его словам, для противодействия блокировке активов и последствий от нее Центробанк России задействовал вполне рабочий механизм. "Всех экспортеров, продающих свою продукцию за рубеж, обязали продавать 80% своей валютной выручки на российском валютном рынке. Это его и поддерживает", - рассказал Алексей Зубец.На днях ВТБ опубликовал данные, согласно которым результаты продажи продукции российских экспортеров на внешних рынках по итогам 2022 года составят более $600 млрд, плюс еще порядка $50 млрд на рынке услуг, говорит эксперт. А $650 млрд, отмечает он, это очень серьезные, большие деньги, которых с лихвой хватит на поддержку российского валютного рынка. Тем более с учетом того, что продажи валюты составят порядка 80% от прогнозируемой суммы."Помимо этого на днях Китай заявил, что выкупит всю свободную нефть у России – сколько ему будет предложено купить. То есть, если вдруг завтра кто-то откажется от российской нефти, то Китай скупит все. Помимо этого, Пекин снял все ограничения на ввоз российской пшеницы. В общем, у России за спиной есть неограниченный рынок. В Китае понимают, что если Западу удастся "прогнуть" Россию сегодня, то завтра придут за ними. Поэтому они поддержат РФ, в том числе за счет закупок российского сырья, а значит продавить Россию по валютному рынку Западу будет довольно сложно", - рассказал Алексей Зубец.По его словам, Центробанк РФ достаточно хорошо вооружен для того, чтобы избежать серьезных последствий на валютном рынке. "Если же говорить о внутреннем рублевом рынке, то здесь ситуация и вовсе абсолютно контролируемая и стабильная", - говорит эксперт.Как санкции могут отразиться на странах ближнего зарубежья?Страны постсоветского пространства, за исключением балтийских государств, не участвуют в антироссийских санкциях, заявляет Алексей Зубец, поэтому прямой угрозы для них сегодня нет.С определенными проблемами, по его словам, может столкнуться ВЭБ.РФ, реализующий ряд проектов на постсоветском пространстве. Но, опять же, только в том случае, если страны постсоветского пространства примут какое-либо участие в антироссийских санкциях – в противном случае никаких угроз нет."Также между Россией и странами бывшего СССР расчеты очень часто ведутся не в долларах и евро, а в национальных валютах – рублях, тенге и так далее. И доля расчетов в нацвалютах ежегодно растет", - продолжает эксперт.По ее словам, курсовая динамика российской валюты непосредственно отражается на конъюнктуре внутренних рынков этих стран и курсах их валют.В ближайшем будущем при стабилизации ситуации на Украине курс доллара будет находится в интервале 80-90 руб., что в сложившихся обстоятельствах не является критичным ростом, резюмировал Алексей Зубец.

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россия, экономика, санкции, финансы, центральный банк рф